Утренний удар по Одессе: зафиксированы разрушения, есть раненые

Утренний удар по Одессе: зафиксированы разрушения, есть раненые

Дата публикации 16 апреля 2026 11:05
Спасатель на месте атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Утром, 16 апреля, Одесса снова оказалась под вражеской атакой. В городе зафиксированы разрушения зданий и поврежденные автомобили. Есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Атака на Одесу 16 квітня
Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Утренний удар

Сегодня утром, РФ атаковала Одессу дронами-камикадзе. Один из ударов пришелся по району, где расположен автосалон. Там повреждена крыша здания, выбиты окна, а также изуродованы автомобили, которые находились внутри помещения. На месте работают соответствующие службы, которые оценивают масштабы разрушений.

Кроме того, под удар попал один из городских рынков. В результате этого пострадали три человека. Медики уже оказывают им необходимую помощь, информация об их состоянии уточняется. Еще в одном районе города повреждены частный дом и автомобиль. Из-за атаки зафиксированы локальные разрушения инфраструктуры.

Что известно об атаке

Тревогу в Одессе объявили в 08:46. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в сторону Одессы. Впоследствии начали раздаваться мощные взрывы. БпЛА атаковали разные районы города. Отбой дали в 10:56.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью, 16 апреля, Одесса пережила массированную атаку ракетами и дронами. В городе прозвучало несколько волн взрывов, есть погибшие и раненые. Повреждены жилые дома, порт и склады. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия ударов.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе сегодня, 16 апреля, объявили день траура после массированной ночной атаки. В городе погибли люди, еще десятки получили ранения. Над зданиями приспустили флаги, а развлечения ограничили. Количество погибших и пострадавших растет.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
