Головна Одеса В Одесі зросла кількість загиблих від атаки: наслідки обстрілу

В Одесі зросла кількість загиблих від атаки: наслідки обстрілу

Дата публікації: 16 квітня 2026 09:45
В Одесі зросла кількість загиблих від атаки: наслідки обстрілу
Зруйнований будинок від атаки. Фото: Одеська ОВА

Вночі, 16 квітня, Одеса пережила масовану атаку ракетами та дронами. У місті пролунало кілька хвиль вибухів, є загиблі та поранені. Пошкоджено житлові будинки, порт і склади. Рятувальники досі ліквідовують наслідки ударів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по Одесі 16 квітня
Повідомлення оільника ОВА. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки удару

У ніч на 16 квітня російські війська завдали по Одесі змішаного ракетно-дронового удару. Атака тривала хвилями, через що в різних районах міста лунали вибухи та виникали пожежі. За оновленими даними, загинули 8 людей, ще щонайменше 19 отримали поранення. Частині постраждалих допомогу надавали на місці, інших госпіталізували.

Удар по Одесі 16 квітня
Медик надає допомогу постраждалому. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок влучань пошкоджено об’єкти портової та критичної інфраструктури, а також житлові будинки. У щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасади та вибито вікна. Значних руйнувань зазнав і один із житлових будинків — там частина квартир знищена пожежею.

Удар по Одесі 16 квітня
Рятувальники та медики виносять постраждалих. Фото: ДСНС Одещини

Також вибуховою хвилею пошкоджено гуртожитки та прилеглі будівлі. На місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники змогли оперативно загасити.

Удар по Одесі 16 квітня
Пошкодження в кімнаті. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

До ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників і 25 одиниць техніки. Вони працювали у складних умовах: розбирали завали, гасили вогонь і допомагали постраждалим. На місці також працюють психологи.

Удар по Одесі 16 квітня
Екстрені служби на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Правоохоронці документують наслідки атаки та фіксують чергові воєнні злочини проти мирного населення.

Удар по Одесі 16 квітня
Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Тривогу в Одесі за ніч оголошували два рази. Під час першої загрози, яку оголосили о 01:35, росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Лунало багато вибухів. Відбій дали о 02:50. Під час другої хвилі, яка почалася о 04:04, РФ обстріляла балістикою. Вибухи пролунали через три хвилини після тривоги. О 04:17 було чутно другий вибух. Відбій оголосили о 04:49.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у середу, 15 квітня, завдали удару дроном по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок атаки один з постраждалих помер. Травми, які він отримав, виявилися несумісними із життям.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 15 квітня, російські війська знову атакували південь Одещини ударними дронами. Під вогнем опинилась портова інфраструктура. Через влучання виникли пожежі та пошкодження будівель.

Одеса жертви обстріл Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
