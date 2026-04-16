В Одесі зросла кількість загиблих від атаки: наслідки обстрілу
Вночі, 16 квітня, Одеса пережила масовану атаку ракетами та дронами. У місті пролунало кілька хвиль вибухів, є загиблі та поранені. Пошкоджено житлові будинки, порт і склади. Рятувальники досі ліквідовують наслідки ударів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Наслідки удару
У ніч на 16 квітня російські війська завдали по Одесі змішаного ракетно-дронового удару. Атака тривала хвилями, через що в різних районах міста лунали вибухи та виникали пожежі. За оновленими даними, загинули 8 людей, ще щонайменше 19 отримали поранення. Частині постраждалих допомогу надавали на місці, інших госпіталізували.
Унаслідок влучань пошкоджено об’єкти портової та критичної інфраструктури, а також житлові будинки. У щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасади та вибито вікна. Значних руйнувань зазнав і один із житлових будинків — там частина квартир знищена пожежею.
Також вибуховою хвилею пошкоджено гуртожитки та прилеглі будівлі. На місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники змогли оперативно загасити.
Робота рятувальників
До ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників і 25 одиниць техніки. Вони працювали у складних умовах: розбирали завали, гасили вогонь і допомагали постраждалим. На місці також працюють психологи.
Правоохоронці документують наслідки атаки та фіксують чергові воєнні злочини проти мирного населення.
Що відомо про атаку
Тривогу в Одесі за ніч оголошували два рази. Під час першої загрози, яку оголосили о 01:35, росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Лунало багато вибухів. Відбій дали о 02:50. Під час другої хвилі, яка почалася о 04:04, РФ обстріляла балістикою. Вибухи пролунали через три хвилини після тривоги. О 04:17 було чутно другий вибух. Відбій оголосили о 04:49.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у середу, 15 квітня, завдали удару дроном по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок атаки один з постраждалих помер. Травми, які він отримав, виявилися несумісними із життям.
Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 15 квітня, російські війська знову атакували південь Одещини ударними дронами. Під вогнем опинилась портова інфраструктура. Через влучання виникли пожежі та пошкодження будівель.
