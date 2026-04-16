В Одессе возросло количество погибших от атаки: последствия обстрела

Главная Одесса В Одессе выросло число погибших от атаки: последствия обстрела

В Одессе выросло число погибших от атаки: последствия обстрела

Дата публикации 16 апреля 2026 09:45
Разрушенный дом от атаки. Фото: Одесская ОГА

Ночью, 16 апреля, Одесса пережила массированную атаку ракетами и дронами. В городе прогремело несколько волн взрывов, есть погибшие и раненые. Повреждены жилые дома, порт и склады. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Сообщение главы ОВА. Фото: скриншот из Telegram

Последствия удара

В ночь на 16 апреля российские войска нанесли по Одессе смешанный ракетно-дроновой удар. Атака продолжалась волнами, из-за чего в разных районах города раздавались взрывы и возникали пожары. По обновленным данным, погибли 8 человек, еще по меньшей мере 16 получили ранения. Части пострадавших помощь оказывали на месте, других госпитализировали.

Медик оказывает помощь пострадавшему. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате попаданий повреждены объекты портовой и критической инфраструктуры, а также жилые дома. В по меньшей мере трех многоэтажках разрушены фасады и выбиты окна. Значительным разрушениям подвергся и один из жилых домов — там часть квартир уничтожена пожаром.

Спасатели и медики выносят пострадавших. Фото: ГСЧС Одесской области

Также взрывной волной повреждены общежития и прилегающие здания. На местах попаданий возникли пожары, которые спасатели смогли оперативно потушить.

Повреждения в комнате. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

К ликвидации последствий привлекли более 100 спасателей и 25 единиц техники. Они работали в сложных условиях: разбирали завалы, тушили огонь и помогали пострадавшим. На месте также работают психологи.

Экстренные службы на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Правоохранители документируют последствия атаки и фиксируют очередные военные преступления против мирного населения.

Пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Тревогу в Одессе за ночь объявляли два раза. Во время первой угрозы, которую объявили в 01:35, россияне атаковали город ударными беспилотниками. Раздавалось много взрывов. Отбой дали в 02:50. Во время второй волны, которая началась в 04:04, РФ обстреляла баллистикой. Взрывы прозвучали через три минуты после тревоги. В 04:17 был слышен второй взрыв. Отбой объявили в 04:49.

Как сообщали Новни.LIVE, российские оккупанты в среду, 15 апреля, нанесли удар дроном по многоэтажке в Одессе. В результате атаки один из пострадавших скончался. Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 15 апреля, российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными дронами. Под огнем оказалась портовая инфраструктура. Из-за попадания возникли пожары и повреждения зданий.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель

Долженко Екатерина
