В Одесі оголосили день жалоби: кількість жертв від удару зростає

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі сьогодні, 16 квітня, оголосили день жалоби після масованої нічної атаки. У місті загинули люди, ще десятки отримали поранення. Над будівлями приспустили прапори, а розваги обмежили. Кількість загиблих та постраждалих зростає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

День жалоби

16 квітня в Одесі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки російських військ. Станом на зараз відомо вже про 9 загиблих. На адміністративних будівлях приспущено державні прапори та прапори міста з чорними стрічками. Міська влада закликала підприємства, установи та організації утриматися від гучної музики та розважальних заходів.

Що відомо про атаку

У ніч на 16 квітня російські війська двічі атакували Одесу. Спершу місто зазнало удару безпілотниками — під обстріл потрапили портова інфраструктура та житлові райони. Було пошкоджено адміністративну будівлю, гуртожитки навчального закладу та триповерховий житловий будинок поруч. Унаслідок цієї атаки постраждали п’ятеро людей.

Ближче до ранку ворог завдав другого удару — вже балістичними ракетами по житлових кварталах. У дев’ятиповерховому будинку зруйновано кілька поверхів, з першого по п’ятий.

Унаслідок цього удару загинули 9 людей: серед них три жінки віком від 20 до 56 років і троє чоловіків віком 23–26 років. Дані про інших уточнюються. Щонайменше 23 людин отримали поранення, усіх їх госпіталізували. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та документують воєнні злочини. Рятувальники та інші служби продовжують працювати на місцях ударів.

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора ввечері, росіяни завдали удару безпілотником по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок атаки відомо про одну загиблу людину. Ще шестеро осіб отримали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 16 квітня, в Одесі лунають вибухи. Ворог обстрілує місто ударними дронами з Чорного моря. Інформація про наслідки наразі відсутня.