Україна
В Одессе объявили день траура: количество жертв от удара растет

Дата публикации 16 апреля 2026 10:34
Разрушенный дом в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе сегодня, 16 апреля, объявили день траура после массированной ночной атаки. В городе погибли люди, еще десятки получили ранения. Над зданиями приспустили флаги, а развлечения ограничили. Количество погибших и пострадавших растет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

День траура

16 апреля в Одессе объявлен день траура по погибшим в результате ночной атаки российских войск. По состоянию на сейчас известно уже о 9 погибших. На административных зданиях приспущены государственные флаги и флаги города с черными лентами. Городские власти призвали предприятия, учреждения и организации воздержаться от громкой музыки и развлекательных мероприятий.

Что известно об атаке

В ночь на 16 апреля российские войска дважды атаковали Одессу. Сначала город подвергся удару беспилотниками — под обстрел попали портовая инфраструктура и жилые районы. Было повреждено административное здание, общежития учебного заведения и трехэтажный жилой дом рядом. В результате этой атаки пострадали пять человек.

Ближе к утру враг нанес второй удар — уже баллистическими ракетами по жилым кварталам. В девятиэтажном доме разрушено несколько этажей, с первого по пятый.

В результате этого удара погибли 9 человек: среди них три женщины в возрасте от 20 до 56 лет и трое мужчин в возрасте 23-26 лет. Данные о других уточняются. По меньшей мере 23 человека получили ранения, все они госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Правоохранители открыли уголовное производство и документируют военные преступления. Спасатели и другие службы продолжают работать на местах ударов.

Как сообщали Новини.LIVE, вчера вечером, россияне нанесли удар беспилотником по многоэтажке в Одессе. В результате атаки известно об одном погибшем человеке. Еще шесть человек получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что утром, 16 апреля, в Одессе раздаются взрывы. Враг обстреливает город ударными дронами с Черного моря. Информация о последствиях пока отсутствует.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
Реклама

