Взрывы прогремели в Одесской области: угроза БпЛА с Черного моря

Взрывы прогремели в Одесской области: угроза БпЛА с Черного моря

Дата публикации 17 апреля 2026 08:30
Взрывы прогремели в Одесской области: угроза БпЛА с Черного моря
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Утром, 17 апреля, в Одесской области прогремела серия взрывов. Россия атакует дронами-камикадзе из акватории Черного моря. Предварительно работает ПВО. Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибухи на Одещині 17 квітня
Сообщение о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 17 апреля, в Одесской области прогремели взрывы. Мониторинговые каналы писали, что угроза дронов-камикадзе есть для Черноморска и Санжейки. Предварительно известно, что дроны удалось сбить силам ПВО. Информации о последствиях нет.

Реактивные беспилотники

В Одесской области противник все активнее использует реактивные дроны, которые из-за высокой скорости значительно труднее перехватывать. По словам представителя УДА Сергея Братчука, Россия стремится расширить применение таких БпЛА, что создает дополнительную нагрузку на силы противовоздушной обороны и экипажи дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные приспосабливаются к новой тактике и усиливают подготовку операторов для эффективного противодействия этим целям.

Вместе с тем результативность Сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения наращивают показатели уничтожения воздушных целей. Однако реактивные беспилотники и в дальнейшем представляют серьезную угрозу, о чем свидетельствуют регулярные атаки на регион.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 апреля Одесса пережила одну из самых трагических ночей из-за прицельных ударов россиян по жилым районам. Сначала дрон попал в многоэтажку, а уже через несколько часов, когда жители вернулись в свои квартиры, во двор попала баллистическая ракета.

Также Новини.LIVE писали, что утром, 16 апреля, Одесса снова оказалась под вражеской атакой. В городе зафиксированы разрушения зданий и поврежденные автомобили. Есть пострадавшие среди гражданских.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
