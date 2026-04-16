Двое пострадавших от атаки в Одессе в крайне тяжелом состоянии

После ночной вражеской атаки 16 апреля, в больницу обратились 25 человек. Часть из них пришлось госпитализировать из-за тяжелого состояния. Есть пациенты в критическом и тяжелом состоянии. Врачи говорят, что всем оказали необходимую помощь.

О состоянии пострадавших журналистам Новини.LIVE рассказал директор больницы Вадим Стоев.

Пострадавшие в больнице

По словам медицинского директора Вадима Стоева, в больницу обратились 25 пострадавших от атаки в ночь на 16 апреля. Часть пациентов госпитализировали, другие — получили помощь амбулаторно и лечатся дома.

"За минувшие сутки в наше заведение обратились 25 пациентов с различными степенями тяжести. Десять мы госпитализировали, еще 15 получили необходимую помощь амбулаторно", — рассказал Вадим Стоев.

Состояние пациентов

Среди госпитализированных есть пациенты в крайне тяжелом состоянии. Другие находятся в состоянии средней тяжести. Медики постоянно следят за их состоянием и предоставляют необходимое лечение.

"Из госпитализированных имеем двух пациентов в крайне тяжелом состоянии и двух в тяжелом. Остальные — средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь в зависимости от состояния", — добавил медицинский директор.

Какие травмы получили

Чаще всего у пострадавших фиксируют минно-взрывные травмы. Также много ранений вызваны осколками стекла, осколками и другими предметами, которые разлетались во время взрывов. В больнице отметили, что среди пациентов, которые попали к ним, нет тех, кого не удалось спасти.

Атака на Одессу

Первую воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 1:10 — она продолжалась до 2:50. Уже через минуту Воздушные силы сообщили о беспилотниках с Черного моря в направлении города. Ближе к 1:50 появилась информация о БПЛА непосредственно на Одессу и Затоку. Во время этой волны атаки в городе были слышны взрывы. Вторую тревогу объявили в 4:04. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга: в 4:06 зафиксировали скоростную цель на Одессу, а в 4:16 — еще одну. В городе прозвучали два взрыва. Отбой дали в 4:49.

По данным областной военной администрации, в результате атаки повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В как минимум трех многоэтажках разрушены фасады и выбиты окна, также повреждено общежитие и прилегающие здания. Погибли 9 человек, еще более 20 — получили ранения. В городе сегодня, 16 апреля, объявили день траура по жертвам атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, в жилом доме в Одессе, в который попал российский дрон, фактически не осталось уцелевших частей. Повреждены фасад, внутренние конструкции и коммуникации. После первого удара дрона на шестом этаже пострадало 9 квартир, но следующий ракетный удар стал фатальным для многих жильцов.

Также Новини.LIVE писали, что утром, 16 апреля, Одесса снова оказалась под вражеской атакой. В городе зафиксированы разрушения зданий и поврежденные автомобили. Есть пострадавшие среди гражданских.