Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Двое пострадавших от атаки в Одессе в крайне тяжелом состоянии

Двое пострадавших от атаки в Одессе в крайне тяжелом состоянии

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 13:06
Двое пострадавших от атаки в Одессе в крайне тяжелом состоянии
Авто "скорой" помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После ночной вражеской атаки 16 апреля, в больницу обратились 25 человек. Часть из них пришлось госпитализировать из-за тяжелого состояния. Есть пациенты в критическом и тяжелом состоянии. Врачи говорят, что всем оказали необходимую помощь.

О состоянии пострадавших журналистам Новини.LIVE рассказал директор больницы Вадим Стоев.

Пострадавшие в больнице

По словам медицинского директора Вадима Стоева, в больницу обратились 25 пострадавших от атаки в ночь на 16 апреля. Часть пациентов госпитализировали, другие — получили помощь амбулаторно и лечатся дома.

"За минувшие сутки в наше заведение обратились 25 пациентов с различными степенями тяжести. Десять мы госпитализировали, еще 15 получили необходимую помощь амбулаторно", — рассказал Вадим Стоев.

Атака на Одесу
Медицинский директор Вадим Стоев. Фото: Новости.LIVE

Состояние пациентов

Среди госпитализированных есть пациенты в крайне тяжелом состоянии. Другие находятся в состоянии средней тяжести. Медики постоянно следят за их состоянием и предоставляют необходимое лечение.

"Из госпитализированных имеем двух пациентов в крайне тяжелом состоянии и двух в тяжелом. Остальные — средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь в зависимости от состояния", — добавил медицинский директор.

Какие травмы получили

Чаще всего у пострадавших фиксируют минно-взрывные травмы. Также много ранений вызваны осколками стекла, осколками и другими предметами, которые разлетались во время взрывов. В больнице отметили, что среди пациентов, которые попали к ним, нет тех, кого не удалось спасти.

Атака на Одессу

Первую воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 1:10 — она продолжалась до 2:50. Уже через минуту Воздушные силы сообщили о беспилотниках с Черного моря в направлении города. Ближе к 1:50 появилась информация о БПЛА непосредственно на Одессу и Затоку. Во время этой волны атаки в городе были слышны взрывы. Вторую тревогу объявили в 4:04. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга: в 4:06 зафиксировали скоростную цель на Одессу, а в 4:16 — еще одну. В городе прозвучали два взрыва. Отбой дали в 4:49.

По данным областной военной администрации, в результате атаки повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В как минимум трех многоэтажках разрушены фасады и выбиты окна, также повреждено общежитие и прилегающие здания. Погибли 9 человек, еще более 20 — получили ранения. В городе сегодня, 16 апреля, объявили день траура по жертвам атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, в жилом доме в Одессе, в который попал российский дрон, фактически не осталось уцелевших частей. Повреждены фасад, внутренние конструкции и коммуникации. После первого удара дрона на шестом этаже пострадало 9 квартир, но следующий ракетный удар стал фатальным для многих жильцов.

Также Новини.LIVE писали, что утром, 16 апреля, Одесса снова оказалась под вражеской атакой. В городе зафиксированы разрушения зданий и поврежденные автомобили. Есть пострадавшие среди гражданских.

Одесса пострадавшие обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации