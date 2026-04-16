Головна Одеса Двоє постраждалих від атаки в Одесі у вкрай важкому стані

Двоє постраждалих від атаки в Одесі у вкрай важкому стані

Дата публікації: 16 квітня 2026 13:06
Двоє постраждалих від атаки в Одесі у вкрай важкому стані
Авто "швидкої" допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після нічної ворожої атаки 16 квітня, до лікарні звернулися 25 людей. Частину з них довелося госпіталізувати через важкий стан. Є пацієнти у критичному та тяжкому стані. Лікарі кажуть, що усім надали необхідну допомогу.

Про стан постраждалих журналістам Новини.LIVE розповів директор лікарні Вадим Стоєв.

Постраждалі у лікарні

За словами медичного директора Вадима Стоєва, до лікарні звернулися 25 постраждалих від атаки в ніч на 16 квітня. Частину пацієнтів госпіталізували, інші — отримали допомогу амбулаторно та лікуються вдома.

"За минулу добу до нашого закладу звернулися 25 пацієнтів із різними ступенями важкості. Десятьох ми госпіталізували, ще 15 отримали необхідну допомогу амбулаторно", — розповів Вадим Стоєв.

Атака на Одесу
Медичний директор Вадим Стоєв. Фото: Новини.LIVE

Стан пацієнтів

Серед госпіталізованих є пацієнти у вкрай важкому стані. Інші перебувають у стані середньої тяжкості. Медики постійно стежать за їхнім станом і надають необхідне лікування.

"Із госпіталізованих маємо двох пацієнтів у вкрай важкому стані та двох у тяжкому. Решта — середньої тяжкості. Усім надається медична допомога залежно від стану", — додав медичний директор.

Які травми отримали

Найчастіше у постраждалих фіксують мінно-вибухові травми. Також багато поранень спричинені уламками скла, осколками та іншими предметами, які розліталися під час вибухів. У лікарні наголосили, що серед пацієнтів, які потрапили до них, немає тих, кого не вдалося врятувати.

Атака на Одесу

Першу повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 1:10 — вона тривала до 2:50. Уже за хвилину Повітряні сили повідомили про безпілотники з Чорного моря у напрямку міста. Ближче до 1:50 з’явилася інформація про БпЛА безпосередньо на Одесу та Затоку. Під час цієї хвилі атаки в місті було чутно вибухи. Другу тривогу оголосили о 4:04. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: о 4:06 зафіксували швидкісну ціль на Одесу, а о 4:16 — ще одну. У місті пролунали два вибухи. Відбій дали о 4:49.

За даними обласної військової адміністрації, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової, критичної та житлової інфраструктури. У щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасади та вибито вікна, також пошкоджено гуртожиток і прилеглі будівлі. Загинули 9 людей, ще понад 20 — отримали поранення. У місті сьогодні, 16 квітня, оголосили день жалоби за жертвами атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у житловому будинку в Одесі, в який влучив російський дрон, фактично не залишилося вцілілих частин. Пошкоджено фасад, внутрішні конструкції та комунікації. Після першого удару дрона на шостому поверсі постраждало 9 квартир, але наступний ракетний удар став фатальним для багатьох мешканців.

Також Новини.LIVE писали, що вранці, 16 квітня, Одеса знову опинилася під ворожою атакою. У місті зафіксовані руйнування будівель і пошкоджені автомобілі. Є постраждалі серед цивільних. 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
