Подвійна атака на Одесу: містяни розповіли про пережиту ніч

Одеса пережила одну з найважчих ночей через прицільні удари росіян по житлових кварталах. Спочатку в багатоповерхівку влучив дрон, а за кілька годин, коли люди повернулися до квартир, у двір прилетіла балістична ракета. Станом на ранок відомо про дев'ятьох загиблих та десятки поранених, серед яких є діти. На місці трагедії розгорнуто оперативний штаб, рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця атаки.

Масштабні руйнування

У житловому будинку, в який влучив російський дрон, фактично не залишилося вцілілих части. Пошкоджено фасад, внутрішні конструкції та комунікації. Після першого удару дрона на шостому поверсі постраждало 9 квартир, але наступний ракетний удар став фатальним для багатьох мешканців.

"Зараз будинок у дуже поганому стані, тривають пошукові роботи ДСНС. Ми розгорнули мобільний штаб, де людям пояснюють, як отримати компенсацію за майно або допомогу з орендою житла", — зазначив голова Хаджибеївської районної адміністрації Денис Баранов.

Нічний жах

Мешканці описують пережите як суцільне пекло, де вибухи не вщухали до самого ранку. Пані Ірина згадує, що перші нічні вибухи здавалися "квіточками" порівняно з тим, що сталося на світанку, коли від ударної хвилі здригалося все навколо.

"О першій ночі був такий "бабах", що все закрутилося. А вже під ранок, десь о п’ятій, почався справжній кошмар. Усе летіло, все трощилося, було неймовірно страшно", — поділилася пережитим Ірина.

Сльози матерів

Пані Галина розповіла, що після першої атаки спецслужби дозволили людям зайти до деяких квартир, щоб забрати речі чи перевірити житло. Коли пролунав другий вибух, під’їзд миттєво заповнився густим димом, і мешканцям довелося рятуватися в повній темряві.

"Коли я спускалася обмацки, пролунав другий приліт. Вийшла на вулицю і побачила жінку — вона плакала так сильно, десь пів години, поки швидка не приїхала. Все кричала: "Мій синочку, витягніть мого синочка"", — розповіла Галина.

Дивовижне врятування

Для багатьох мешканців єдиною радістю серед руїн стало спасіння домашніх улюбленців. Валентина, яка орендувала житло в цьому будинку, повернулася з роботи до розбитих вікон і порожньої квартири, але згодом знайшла свою кішку живою.

"Вікон немає, стан квартири жахливий. Я була на роботі, коли це сталося. Прийшла — кішки немає. Лише з другого разу, як піднялася в квартиру, змогла її знайти. Головне, що вона жива, тепер чекаю на власницю житла", — зазначила Валентина.

Передчуття біди

Тетяна впевнена, що врятуватися їй допомогла собака. Тварина почала нервувати ще до вибуху, чим змусила господарку нагнутися саме в ту мить, коли скло від вікон розлетілося по всій кімнаті.

"Вона почала мене за штани тягнути, ніби відчула щось. Я нагнулася до неї, і в цей момент скло пролетіло прямо над головою. Якби стояла — порізало б. Чоловік на фронті, на Сумщині, я тепер навіть не знаю, куди мені їхати, бо всюди бомблять", — зізнається Тетяна.

Рука допомоги

Прибиральниця будинку Любов Михайлівна, попри власний шок, допомагала виводити літніх людей до укриття. Вона з болем згадує сусідку, яка відмовилася йти до неї в гості на ніч і залишилася у своїй квартирі, що стала для неї місцем загибелі.

"Я вибігла в коридор, а там стеля впала. Схопила бабусю з сьомого поверху і швидко в бомбосховище. А моя хороша знайома з третього поверху... я пропонувала їй переночувати у мене, а вона сказала, що хоче спати у себе. Заснула і навіки заснула. Треба допомагати один одному, тоді все буде добре", — розповіла Любов Карпінська.

Що відомо про атаку

Російські війська застосували тактику подвійного удару, що призвело до великої кількості жертв серед мирного населення. Перша хвиля обстрілу розпочалася з атаки безпілотників на житлові масиви та портову інфраструктуру міста. Під ударом опинилися адміністративна будівля, гуртожитки навчального закладу та триповерховий будинок. Тоді поранення отримали п’ятеро людей. Ближче до ранку ворог завдав другого удару, використавши балістичні ракети. Цей обстріл став найбільш руйнівним.

Ракети поцілили у житлову дев’ятиповерхівку, пошкодивши поверхи з першого по п’ятий. Внаслідок повторної атаки кількість жертв стрімко зросла. Наразі підтверджено загибель 9 людей, а ще 23 мешканці отримали травми. На місці влучань продовжують працювати рятувальники, які розбирають завали, та правоохоронці, що фіксують наслідки чергового воєнного злочину. Кількість постраждалих ще може змінитися, оскільки пошукові роботи тривають.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 квітня в Одесі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки російських військ. Станом на зараз відомо вже про 9 загиблих. На адміністративних будівлях приспущено державні прапори та прапори міста з чорними стрічками.

