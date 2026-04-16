Двойная атака на Одессу: горожане рассказали о пережитой ночи
Одесса пережила одну из самых тяжелых ночей из-за прицельных ударов россиян по жилым кварталам. Сначала в многоэтажку попал дрон, а через несколько часов, когда люди вернулись в квартиры, во двор прилетела баллистическая ракета. По состоянию на утро известно о девяти погибших и десятках раненых, среди которых есть дети. На месте трагедии развернут оперативный штаб, спасатели продолжают разбирать завалы.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места атаки.
Масштабные разрушения
В жилом доме, в который попал российский дрон, фактически не осталось уцелевших частей. Поврежден фасад, внутренние конструкции и коммуникации. После первого удара дрона на шестом этаже пострадало 9 квартир, но следующий ракетный удар стал фатальным для многих жильцов.
"Сейчас дом в очень плохом состоянии, продолжаются поисковые работы ГСЧС. Мы развернули мобильный штаб, где людям объясняют, как получить компенсацию за имущество или помощь с арендой жилья", — отметил глава Хаджибеевской районной администрации Денис Баранов.
Ночной ужас
Жители описывают пережитое как сплошной ад, где взрывы не утихали до самого утра. Ирина вспоминает, что первые ночные взрывы казались "цветочками" по сравнению с тем, что произошло на рассвете, когда от ударной волны содрогалось все вокруг.
"В час ночи был такой "бабах", что все закружилось. А уже под утро, где-то в пять, начался настоящий кошмар. Все летело, все крушилось, было невероятно страшно", — поделилась пережитым Ирина.
Слезы матерей
Галина рассказала, что после первой атаки спецслужбы позволили людям зайти в некоторые квартиры, чтобы забрать вещи или проверить жилье. Когда раздался второй взрыв, подъезд мгновенно заполнился густым дымом, и жителям пришлось спасаться в полной темноте.
"Когда я спускалась по лестнице, раздался второй прилет. Вышла на улицу и увидела женщину — она плакала так сильно, где-то полчаса, пока скорая не приехала. Все кричала: "Мой сыночек, вытащите моего сыночка"", — рассказала Галина.
Удивительное спасение
Для многих жителей единственной радостью среди руин стало спасение домашних любимцев. Валентина, которая арендовала жилье в этом доме, вернулась с работы к разбитым окнам и пустой квартире, но впоследствии нашла свою кошку живой.
"Окон нет, состояние квартиры ужасное. Я была на работе, когда это произошло. Пришла — кошки нет. Только со второго раза, как поднялась в квартиру, смогла ее найти. Главное, что она жива, теперь жду хозяйку жилья", — отметила Валентина.
Предчувствие беды
Татьяна уверена, что спастись ей помогла собака. Животное начало нервничать еще до взрыва, чем заставило хозяйку нагнуться именно в тот момент, когда стекла от окон разлетелись по всей комнате.
"Она начала меня за штаны тянуть, будто почувствовала что-то. Я нагнулась к ней, и в этот момент стекло пролетело прямо над головой. Если бы стояла — порезало бы. Муж на фронте, на Сумщине, я теперь даже не знаю, куда мне ехать, потому что везде бомбят", — признается Татьяна.
Рука помощи
Уборщица дома Любовь Михайловна, несмотря на собственный шок, помогала выводить пожилых людей в укрытие. Она с болью вспоминает соседку, которая отказалась идти к ней в гости на ночь и осталась в своей квартире, ставшей для нее местом гибели.
"Я выбежала в коридор, а там потолок упал. Схватила бабушку с седьмого этажа и быстро в бомбоубежище. А моя хорошая знакомая с третьего этажа... я предлагала ей переночевать у меня, а она сказала, что хочет спать у себя. Заснула и навеки заснула. Надо помогать друг другу, тогда все будет хорошо", — рассказала Любовь Карпинская.
Что известно об атаке
Российские войска применили тактику двойного удара, что привело к большому количеству жертв среди мирного населения. Первая волна обстрела началась с атаки беспилотников на жилые массивы и портовую инфраструктуру города. Под ударом оказались административное здание, общежития учебного заведения и трехэтажный дом. Тогда ранения получили пять человек. Ближе к утру враг нанес второй удар, использовав баллистические ракеты. Этот обстрел стал наиболее разрушительным.
Ракеты попали в жилую девятиэтажку, повредив этажи с первого по пятый. В результате повторной атаки количество жертв стремительно возросло. Сейчас подтверждена гибель 9 человек, а еще 23 жителя получили травмы. На месте попаданий продолжают работать спасатели, которые разбирают завалы, и правоохранители, фиксирующие последствия очередного военного преступления. Количество пострадавших еще может измениться, поскольку поисковые работы продолжаются.
Как сообщали Новини.LIVE, 16 апреля в Одессе объявлен день траура по погибшим в результате ночной атаки российских войск. По состоянию на сейчас известно уже о 9 погибших. На административных зданиях приспущены государственные флаги и флаги города с черными лентами.
Также Новини.LIVE писали, что cегодня утром, РФ атаковала Одессу дронами-камикадзе. В городе зафиксированы разрушения зданий и поврежденные автомобили. Есть пострадавшие среди гражданских.
Читайте Новини.LIVE!