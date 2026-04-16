Двойная атака на Одессу: горожане рассказали о пережитой ночи

Дом, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одесса пережила одну из самых тяжелых ночей из-за прицельных ударов россиян по жилым кварталам. Сначала в многоэтажку попал дрон, а через несколько часов, когда люди вернулись в квартиры, во двор прилетела баллистическая ракета. По состоянию на утро известно о девяти погибших и десятках раненых, среди которых есть дети. На месте трагедии развернут оперативный штаб, спасатели продолжают разбирать завалы.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места атаки.

Масштабные разрушения

В жилом доме, в который попал российский дрон, фактически не осталось уцелевших частей. Поврежден фасад, внутренние конструкции и коммуникации. После первого удара дрона на шестом этаже пострадало 9 квартир, но следующий ракетный удар стал фатальным для многих жильцов.

"Сейчас дом в очень плохом состоянии, продолжаются поисковые работы ГСЧС. Мы развернули мобильный штаб, где людям объясняют, как получить компенсацию за имущество или помощь с арендой жилья", — отметил глава Хаджибеевской районной администрации Денис Баранов.

Глава Хаджибейской райадминистрации. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Коммунальщик на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ночной ужас

Жители описывают пережитое как сплошной ад, где взрывы не утихали до самого утра. Ирина вспоминает, что первые ночные взрывы казались "цветочками" по сравнению с тем, что произошло на рассвете, когда от ударной волны содрогалось все вокруг.

"В час ночи был такой "бабах", что все закружилось. А уже под утро, где-то в пять, начался настоящий кошмар. Все летело, все крушилось, было невероятно страшно", — поделилась пережитым Ирина.

Ирина о ночных взрывах. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Слезы матерей

Галина рассказала, что после первой атаки спецслужбы позволили людям зайти в некоторые квартиры, чтобы забрать вещи или проверить жилье. Когда раздался второй взрыв, подъезд мгновенно заполнился густым дымом, и жителям пришлось спасаться в полной темноте.

"Когда я спускалась по лестнице, раздался второй прилет. Вышла на улицу и увидела женщину — она плакала так сильно, где-то полчаса, пока скорая не приехала. Все кричала: "Мой сыночек, вытащите моего сыночка"", — рассказала Галина.

Галина о реакции людей. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дыра в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Удивительное спасение

Для многих жителей единственной радостью среди руин стало спасение домашних любимцев. Валентина, которая арендовала жилье в этом доме, вернулась с работы к разбитым окнам и пустой квартире, но впоследствии нашла свою кошку живой.

"Окон нет, состояние квартиры ужасное. Я была на работе, когда это произошло. Пришла — кошки нет. Только со второго раза, как поднялась в квартиру, смогла ее найти. Главное, что она жива, теперь жду хозяйку жилья", — отметила Валентина.

Валентина о спасении котика. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Девушка с котиком в руках. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Предчувствие беды

Татьяна уверена, что спастись ей помогла собака. Животное начало нервничать еще до взрыва, чем заставило хозяйку нагнуться именно в тот момент, когда стекла от окон разлетелись по всей комнате.

"Она начала меня за штаны тянуть, будто почувствовала что-то. Я нагнулась к ней, и в этот момент стекло пролетело прямо над головой. Если бы стояла — порезало бы. Муж на фронте, на Сумщине, я теперь даже не знаю, куда мне ехать, потому что везде бомбят", — признается Татьяна.

Татьяна о рекции собачки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мужчина на балконе дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Рука помощи

Уборщица дома Любовь Михайловна, несмотря на собственный шок, помогала выводить пожилых людей в укрытие. Она с болью вспоминает соседку, которая отказалась идти к ней в гости на ночь и осталась в своей квартире, ставшей для нее местом гибели.

"Я выбежала в коридор, а там потолок упал. Схватила бабушку с седьмого этажа и быстро в бомбоубежище. А моя хорошая знакомая с третьего этажа... я предлагала ей переночевать у меня, а она сказала, что хочет спать у себя. Заснула и навеки заснула. Надо помогать друг другу, тогда все будет хорошо", — рассказала Любовь Карпинская.

Любовь о погибшей знакомой. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Коммунальщики на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Российские войска применили тактику двойного удара, что привело к большому количеству жертв среди мирного населения. Первая волна обстрела началась с атаки беспилотников на жилые массивы и портовую инфраструктуру города. Под ударом оказались административное здание, общежития учебного заведения и трехэтажный дом. Тогда ранения получили пять человек. Ближе к утру враг нанес второй удар, использовав баллистические ракеты. Этот обстрел стал наиболее разрушительным.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ракеты попали в жилую девятиэтажку, повредив этажи с первого по пятый. В результате повторной атаки количество жертв стремительно возросло. Сейчас подтверждена гибель 9 человек, а еще 23 жителя получили травмы. На месте попаданий продолжают работать спасатели, которые разбирают завалы, и правоохранители, фиксирующие последствия очередного военного преступления. Количество пострадавших еще может измениться, поскольку поисковые работы продолжаются.

Разбор завалов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как сообщали Новини.LIVE, 16 апреля в Одессе объявлен день траура по погибшим в результате ночной атаки российских войск. По состоянию на сейчас известно уже о 9 погибших. На административных зданиях приспущены государственные флаги и флаги города с черными лентами.

Также Новини.LIVE писали, что cегодня утром, РФ атаковала Одессу дронами-камикадзе. В городе зафиксированы разрушения зданий и поврежденные автомобили. Есть пострадавшие среди гражданских.