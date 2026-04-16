Внаслідок ранкової атаки РФ на Одесу постраждала дитина

Авто, яке постраждало від атаки. Фото: Новини.LIVE

Вранці Одещина знову опинилася під атакою ударних дронів. В Одесі постраждали люди, серед них є дитина. Пошкоджено ринок, автосалон і приватний будинок. Окремо зафіксовано влучання у цивільне судно в порту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Повідомлення про наслідки удару. Фото: скриншот із Telegram

Ранкова атака

В Одесі внаслідок атаки безпілотників, зранку, 16 квітня, постраждали троє людей. За попередніми даними, серед них є дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу. Удар прийшовся по території одного з міських ринків. Там зафіксовано пошкодження. Також постраждав автосалон — у будівлі вибито скління та пошкоджено дах. Усередині знищено або пошкоджено вісім легкових автомобілів. На іншій локації удар зачепив приватний будинок та автомобіль, що був поруч. Інформацію про масштаб руйнувань уточнюють.

Удар по судну

Окрім цього, в Одеській області безпілотник влучив у цивільне вантажне судно під прапором Науру. Після удару загорівся один із контейнерів. Пожежу ліквідував екіпаж. Судно змогло продовжити рух. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих на борту судна немає. Дані щодо наслідків атаки ще уточнюються.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеській області спершу оголосили о 8:36. Вона стосувалася південних районів — Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського. Вже за десять хвилин, о 8:46, тривогу розширили й на Одеський район. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку півдня області. Згодом дрони змінили курс — їх фіксували в напрямку Овідіополя та Татарбунар. О 9:07 стало відомо, що частина безпілотників рухається безпосередньо у бік Одеси. Відбій повітряної тривоги оголосили о 10:55.

Як повідомляли Новини.LIVE, після нічної ворожої атаки 16 квітня, до лікарні звернулися 25 людей. Частину з них довелося госпіталізувати через важкий стан. Є пацієнти у критичному та тяжкому стані. Лікарі кажуть, що усім надали необхідну допомогу.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 15 квітня Росія вкотре вдарила по півдню Одеської області безпілотниками. Основною ціллю стала портова інфраструктура. Зафіксовано влучання, після яких спалахнули пожежі на території складів і адміністративних будівель.