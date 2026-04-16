В результате утренней атаки РФ на Одессу пострадал ребенок

Авто, которое пострадало от атаки. Фото: Новини.LIVE

Утром Одесская область снова оказалась под атакой ударных дронов. В Одессе пострадали люди, среди них есть ребенок. Повреждены рынок, автосалон и частный дом. Отдельно зафиксировано попадание в гражданское судно в порту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Сообщение о последствиях удара. Фото: скриншот из Telegram

Утренняя атака утром

В Одессе в результате атаки беспилотников, утром, 16 апреля, пострадали три человека. По предварительным данным, среди них есть ребенок. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Удар пришелся по территории одного из городских рынков. Там зафиксированы повреждения. Также пострадал автосалон — в здании выбито остекление и повреждена крыша. Внутри уничтожено или повреждено восемь легковых автомобилей. На другой локации удар задел частный дом и автомобиль, который был рядом. Информацию о масштабе разрушений уточняют.

Удар по судну

Кроме этого, в Одесской области беспилотник попал в гражданское грузовое судно под флагом Науру. После удара загорелся один из контейнеров. Пожар ликвидировал экипаж. Судно смогло продолжить движение. По предварительной информации, погибших и пострадавших на борту судна нет. Данные о последствиях атаки еще уточняются.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесской области сначала объявили в 8:36. Она касалась южных районов — Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского. Уже через десять минут, в 8:46, тревогу расширили и на Одесский район. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении юга области. Впоследствии дроны изменили курс — их фиксировали в направлении Овидиополя и Татарбунар. В 9:07 стало известно, что часть беспилотников движется непосредственно в сторону Одессы. Отбой воздушной тревоги объявили в 10:55.

Как сообщали Новини.LIVE, после ночной вражеской атаки 16 апреля, в больницу обратились 25 человек. Часть из них пришлось госпитализировать из-за тяжелого состояния. Есть пациенты в критическом и тяжелом состоянии. Врачи говорят, что всем оказали необходимую помощь.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 15 апреля Россия в очередной раз ударила по югу Одесской области беспилотниками. Основной целью стала портовая инфраструктура. Зафиксированы попадания, после которых вспыхнули пожары на территории складов и административных зданий.