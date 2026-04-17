Число поранених в Одесі зростає після ударів РФ 16 квітня

Будинок, який постраждав від атаки.

В Одесі збільшилася кількість постраждалих після ракетно-дронових атак по житлових кварталах в ніч на 16 квітня. Станом на ранок 17 квітня відомо про понад поранених, серед них — дитина. Загинули дев’ятеро людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Кількість постраждалих

Після серії атак російських військ по житловій забудові в Одесі кількість постраждалих продовжує зростати. За останніми даними, поранення отримали 36 людей. Серед них є одна дитина. Удари відбулися у два етапи: спочатку ввечері 15 квітня, а потім у ніч на 16 квітня. Внаслідок цих обстрілів загинули дев’ятеро людей — один у вечірній час і ще восьмеро вночі. Частина будинків зазнала значних руйнувань.

"Через атаки цілі родини втратили своїх близьких, а багато людей зазнали болю та травм", — зазначив Кіпер.

Стан постраждалих

Станом на ранок 17 квітня у лікарнях залишаються дев’ятеро поранених, серед них — дитина. Лікарі надають необхідну допомогу та продовжують боротьбу за життя і здоров’я постраждалих.

Що відомо про атаку

У ніч на 16 квітня Одеса двічі зазнала ударів з боку російських військ. Спочатку місто атакували безпілотниками. Під удар потрапили портова інфраструктура та житлові райони. Пошкоджені адміністративна будівля, гуртожитки навчального закладу та триповерховий житловий будинок поруч. Під час цього етапу атаки постраждали п’ятеро людей.

Ближче до ранку російські війська завдали повторного удару — цього разу балістичними ракетами по житлових кварталах. Влучання прийшлося по багатоповерхівці, пошкоджено з першого по п’ятий поверх дев’ятиповерхового будинку. Унаслідок ракетного удару загинули восьмеро людей: три жінки віком від 20 до 56 років та троє чоловіків віком 23–26 років. Дані щодо ще двох загиблих уточнюються.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 16 квітня Одеса знову опинилася під атакою ударних дронів. У місті постраждали люди, серед них є дитина. Пошкоджено ринок, автосалон і приватний будинок. Окремо зафіксовано влучання у цивільне судно в порту.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 17 квітня, росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Ураження зафіксували і в житловому секторі — щонайменше шість приватних будинків зазнали руйнувань.