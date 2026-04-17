Число раненых в Одессе растет после ударов РФ 16 апреля

В Одессе увеличилось количество пострадавших после ракетно-дронных атак по жилым кварталам в ночь на 16 апреля. По состоянию на утро 17 апреля известно о более раненых, среди них — ребенок. Погибли девять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Количество пострадавших

После серии атак российских войск по жилой застройке в Одессе количество пострадавших продолжает расти. По последним данным, ранения получили 36 человек. Среди них есть один ребенок. Удары произошли в два этапа: сначала вечером 15 апреля, а затем в ночь на 16 апреля. В результате этих обстрелов погибли девять человек — один в вечернее время и еще восемь ночью. Часть домов подверглась значительным разрушениям.

"Из-за атак целые семьи потеряли своих близких, а многие люди получили боль и травмы", — отметил Кипер.

Состояние пострадавших

По состоянию на утро 17 апреля в больницах остаются девять раненых, среди них — ребенок. Врачи оказывают необходимую помощь и продолжают борьбу за жизнь и здоровье пострадавших.

Что известно об атаке

В ночь на 16 апреля Одесса дважды подверглась ударам со стороны российских войск. Сначала город атаковали беспилотниками. Под удар попали портовая инфраструктура и жилые районы. Повреждены административное здание, общежития учебного заведения и трехэтажный жилой дом рядом. Во время этого этапа атаки пострадали пять человек.

Ближе к утру российские войска нанесли повторный удар — на этот раз баллистическими ракетами по жилым кварталам. Попадание пришлось по многоэтажке, повреждены с первого по пятый этаж девятиэтажного дома. В результате ракетного удара погибли восемь человек: три женщины в возрасте от 20 до 56 лет и трое мужчин в возрасте 23-26 лет. Данные о еще двух погибших уточняются.

Как сообщали Новини.LIVE, утром, 16 апреля Одесса снова оказалась под атакой ударных дронов. В городе пострадали люди, среди них есть ребенок. Повреждены рынок, автосалон и частный дом. Отдельно зафиксировано попадание в гражданское судно в порту.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 17 апреля, россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Поражения зафиксировали и в жилом секторе — по меньшей мере шесть частных домов подверглись разрушениям.