Подвійний удар по Одесі: пошкоджено портову інфраструктуру

Вночі та вранці Одесу пережила масовану атаку дронів. Ворог бив двома хвилями, основною ціллю стала портова інфраструктура. Попри роботу ППО, є пошкодження. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Атака на Одесу

Російські війська вночі знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Удари прийшлися по портовій інфраструктурі. Атака відбувалася у дві хвилі — вночі та зранку. На об’єктах порту виникли пожежі після влучань. Їх оперативно ліквідували рятувальники разом із пожежною охороною. Пошкоджені причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об’єкти портових операторів.

За попередніми даними, цивільна інфраструктура та житлові будинки не постраждали. Жертв і травмованих немає.

Робота рятувальників

До гасіння залучили 49 рятувальників та 11 одиниць техніки. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Що відомо про атаку

В Одеському районі за ніч тричі оголошували повітряну тривогу. Під час двох із них в Одесі було чутно вибухи. Перша тривога тривала з 00:33 до 01:18 — за цей час пролунало щонайменше п’ять вибухів. Третя — з 04:38 до 05:21, тоді зафіксували щонайменше два вибухи. В обох випадках Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Одеси.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 18 квітня росіяни дронами знову атакували Одещину. Під ударом був Одеський район, де пошкоджено об’єкти портової та промислової інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Також Новини.LIVE писали, що попри втрату контролю над Чорним морем, Росія продовжує впливати на ситуацію через авіацію та дрони. Одеса залишається однією з цілей повітряних атак, а до їх відбиття залучені різні підрозділи, зокрема ВМС.