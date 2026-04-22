Двойной удар по Одессе: повреждена портовая инфраструктура

Поврежденные, в результате атаки, вагоны. Фото: Одесская ОВА

Ночью и утром Одессу пережила массированную атаку дронов. Враг бил двумя волнами, основной целью стала портовая инфраструктура. Несмотря на работу ПВО, есть повреждения. Обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Атака на Одессу

Российские войска ночью снова атаковали Одессу ударными беспилотниками. Удары пришлись по портовой инфраструктуре. Атака происходила в две волны — ночью и утром. На объектах порта возникли пожары после попаданий. Их оперативно ликвидировали спасатели вместе с пожарной охраной. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

Чрезвычайники на месте атаки. Фото: Одесская ОВА

По предварительным данным, гражданская инфраструктура и жилые дома не пострадали. Жертв и травмированных нет.

Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

К тушению привлекли 49 спасателей и 11 единиц техники. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

В Одесском районе за ночь трижды объявляли воздушную тревогу. Во время двух из них в Одессе были слышны взрывы. Первая тревога длилась с 00:33 до 01:18 — за это время прозвучало не менее пяти взрывов. Третья — с 04:38 до 05:21, тогда зафиксировали по меньшей мере два взрыва. В обоих случаях Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Одессы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 18 апреля россияне дронами снова атаковали Одесскую область. Под ударом был Одесский район, где повреждены объекты портовой и промышленной инфраструктуры. В результате атаки пострадал один человек.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на потерю контроля над Черным морем, Россия продолжает влиять на ситуацию через авиацию и дроны. Одесса остается одной из целей воздушных атак, а к их отражению привлечены различные подразделения, в частности ВМС.