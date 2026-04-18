Б'ють авіацією і дронами: росіяни змінили тактику атак на Одесу

Дрони у нічному небі. Фотоколаж: Новини.LIVE

Попри втрату контролю над Чорним морем, Росія продовжує впливати на ситуацію через авіацію та дрони. Одеса залишається однією з цілей повітряних атак, а до їх відбиття залучені різні підрозділи, зокрема ВМС.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил, Дмитро Плетенчук.

Росія використовує авіацію для обстрілів Одещини

За словами Дмитра Плетенчука, ключову роль у морському напрямку зараз відіграє авіація. Саме вона дозволяє Росії зберігати вплив у регіоні.

"Ворог не має можливості використовувати свій флот повноцінно, але в повітрі залишається його авіація — і розвідувальна, і оперативно-тактична. Саме вона зараз є одним із ключових інструментів впливу", — сказав речник.

Водночас Плетенчук каже, що основна загроза для Одеси надходить саме з повітря. Йдеться передусім про атаки безпілотників, які ворог застосовує регулярно. За його словами, система оборони працює комплексно, а до відбиття атак залучені не лише класичні підрозділи ППО.

"Небезпека завжди присутня. Ви бачите, як цілі черги "шахедів" заходять на Одесу. Військово-морські сили також беруть участь у відбитті цих атак як частина загальної системи ППО", — додав Дмитро Плетенчук.

ППО працює і в морі і на суходолі

Окремо він підкреслює, що протидія повітряним загрозам ведеться одразу на кількох рівнях, і це підвищує ефективність оборони.

"Ми працюємо і на морі, і на суходолі, і навіть у повітрі. Морська авіація також виконує бойові завдання і збиває цілі, зокрема дрони", — каже Дмитро Плетенчук.

Обстріли Одеси і області у квітні

З початку квітня Одеса та область перебувають під регулярними атаками російських дронів і ракет. Під ударами опинялися житлові будинки, портова інфраструктура, склади, транспорт та цивільні підприємства.

6 квітня Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок атаки по Одесі загинули троє людей, серед них дитина. Було зруйновано житловий будинок та пошкоджено енергетичні об’єкти, частина міста залишилася без світла.

Пізніше, 11 квітня, російський дрон влучив у приватний сектор Одеси. Загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення. Також пошкоджено будинки та автомобілі.

13-14 квітня російські війська атакували дунайський порт Ізмаїл. Було пошкоджено іноземні цивільні судна, портові споруди, транспорт і приватні будинки.

15 та 16 квітня Одеса вкотре пережила одну з найтрагічніших атак місяця. Після ударів по житлових кварталах загинули дев’ятеро людей, десятки містян отримали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що 18 квітня під ударом РФ знову опинився Одеський район. Пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, склади з агропродукцією та адміністративні будівлі.