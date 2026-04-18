Бьют авиацией и дронами: россияне изменили тактику атак на Одессу

Дроны в ночном небе. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Несмотря на потерю контроля над Черным морем, Россия продолжает влиять на ситуацию через авиацию и дроны. Одесса остается одной из целей воздушных атак, а к их отражению привлечены различные подразделения, в частности ВМС.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил, Дмитрий Плетенчук.

Россия использует авиацию для обстрелов Одесской области

По словам Дмитрия Плетенчука, ключевую роль в морском направлении сейчас играет авиация. Именно она позволяет России сохранять влияние в регионе.

"Враг не имеет возможности использовать свой флот полноценно, но в воздухе остается его авиация — и разведывательная, и оперативно-тактическая. Именно она сейчас является одним из ключевых инструментов влияния", — сказал спикер.

В то же время Плетенчук говорит, что основная угроза для Одессы поступает именно с воздуха. Речь идет прежде всего об атаках беспилотников, которые враг применяет регулярно. По его словам, система обороны работает комплексно, а к отражению атак привлечены не только классические подразделения ПВО.

"Опасность всегда присутствует. Вы видите, как целые очереди "шахедов" заходят на Одессу. Военно-морские силы также участвуют в отражении этих атак как часть общей системы ПВО", — добавил Дмитрий Плетенчук.

ПВО работает и в море и на суше

Отдельно он подчеркивает, что противодействие воздушным угрозам ведется сразу на нескольких уровнях, и это повышает эффективность обороны.

"Мы работаем и на море, и на суше, и даже в воздухе. Морская авиация также выполняет боевые задачи и сбивает цели, в частности дроны", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Обстрелы Одессы и области в апреле

С начала апреля Одесса и область находятся под регулярными атаками российских дронов и ракет. Под ударами оказывались жилые дома, портовая инфраструктура, склады, транспорт и гражданские предприятия.

6 апреля Новини.LIVE сообщали, что в результате атаки по Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Был разрушен жилой дом и повреждены энергетические объекты, часть города осталась без света.

Позже, 11 апреля, российский дрон попал в частный сектор Одессы. Погибли два человека, еще одна женщина получила ранения. Также повреждены дома и автомобили.

13-14 апреля российские войска атаковали дунайский порт Измаил. Были повреждены иностранные гражданские суда, портовые сооружения, транспорт и частные дома.

15 и 16 апреля Одесса в очередной раз пережила одну из самых трагических атак месяца. После ударов по жилым кварталам погибли девять человек, десятки горожан получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что 18 апреля под ударом РФ снова оказался Одесский район. Повреждена портовая и промышленная инфраструктура, склады с агропродукцией и административные здания.