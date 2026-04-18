Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Контроль над акваторією втрачено: Чорне море стало сірою зоною

Контроль над акваторією втрачено: Чорне море стало сірою зоною

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 12:10
Контроль над акваторією втрачено: Чорне море стало сірою зоною
Військовий охороняє цивільні судна в Чорному морі. Фото ілюстративне: Reuters

Чорне море фактично стало сірою зоною, де ні Україна, ні Росія не мають повного контролю. Через втрати і побоювання великі кораблі РФ більше не здатні діяти так, як раніше, і вимушені обмежувати свою присутність.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил, Дмитро Плетенчук.

Контроль над Чорним морем

Дмитро Плетенчук пояснює, що зараз акваторія не контролюється повноцінно жодною зі сторін. Саме тому її називають "сірою зоною".

"Чорне море фактично перетворено на сіру зону. Ворог не має можливості використовувати свій флот — це факт. Він навіть не має можливості фактично вийти зі своєї бази в Новоросійську", — каже військовий.

Водночас, за словами Плетенчука, і українська сторона не може діяти у морі без обмежень. Причина у постійній присутності російської авіації, яка контролює повітряний простір над акваторією. Речник ВМС зазначив, що саме це зараз визначає ситуацію на морі і стримує активні дії України.

Читайте також:

"Ми теж не можемо спокійно виходити в море, тому що там присутня російська авіація. Це і розвідувальна, і оперативно-тактична авіація, яка залишається серйозним фактором впливу", — додав Дмитро Плетенчук.

Росіяни втрачають авіацію над Чорним морем

Попри це російські сили не можуть діяти безкарно навіть у повітрі. Військові наголошують, що будь-які спроби наблизитися до зони ураження несуть для ворога ризики.

"Безкарно залітати в зону ураження наших засобів вони не наважуються. Після втрат такі спроби фактично припинилися", — каже Дмитро Плетенчук.

Росія посилює захист портів

За оцінкою стратегічного експерта компанії "Соната" Андрія Риженка, Росія після останніх атак суттєво посилила оборону Новоросійська — передусім протиповітряний захист і системи безпеки. Водночас це не робить об’єкти повністю недосяжними. Українські сили застосовують комбіновані дрони та тактики, які дозволяють обходити частину захисту, тож портова інфраструктура залишається під постійною загрозою. Він також наголошує, що Новоросійськ і Севастополь фактично залишаються єдиними базами РФ у Чорному морі. Інших портів, здатних приймати великі кораблі, немає, а альтернативи обмежені. Через це російський флот змушений концентруватися у вразливих точках, що лише підсилює ризики для всього регіону.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів відвідав українських військових, які проходять навчання на новому кораблі. Йдеться про протимінне судно класу Alkmaar, яке найближчим часом передадуть Україні. Після передачі воно отримає назву "Геніческ" — на честь українського корабля, втраченого під час бойового завдання у 2022 році. Це вже п’ятий корабель у майбутньому протимінному флоті України та другий, який передають саме Нідерланди. 

Також Новини.LIVE писали, що за словами українських військових, російські морські дрони залишаються менш публічними, ніж українські, хоча їх розроблено значно більше. Наразі у ворога налічують понад 15 типів таких систем. Частину цих безпілотників Росія ще на початку повномасштабної війни презентувала як перспективні розробки. Втім, попри кількість, інформації про їх реальне застосування та ефективність у відкритому доступі небагато.
 

Чорне море Новини Одеси війна обстріл Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації