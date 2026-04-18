Контроль над акваторією втрачено: Чорне море стало сірою зоною

Військовий охороняє цивільні судна в Чорному морі. Фото ілюстративне: Reuters

Чорне море фактично стало сірою зоною, де ні Україна, ні Росія не мають повного контролю. Через втрати і побоювання великі кораблі РФ більше не здатні діяти так, як раніше, і вимушені обмежувати свою присутність.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил, Дмитро Плетенчук.

Контроль над Чорним морем

Дмитро Плетенчук пояснює, що зараз акваторія не контролюється повноцінно жодною зі сторін. Саме тому її називають "сірою зоною".

"Чорне море фактично перетворено на сіру зону. Ворог не має можливості використовувати свій флот — це факт. Він навіть не має можливості фактично вийти зі своєї бази в Новоросійську", — каже військовий.

Водночас, за словами Плетенчука, і українська сторона не може діяти у морі без обмежень. Причина у постійній присутності російської авіації, яка контролює повітряний простір над акваторією. Речник ВМС зазначив, що саме це зараз визначає ситуацію на морі і стримує активні дії України.

"Ми теж не можемо спокійно виходити в море, тому що там присутня російська авіація. Це і розвідувальна, і оперативно-тактична авіація, яка залишається серйозним фактором впливу", — додав Дмитро Плетенчук.

Росіяни втрачають авіацію над Чорним морем

Попри це російські сили не можуть діяти безкарно навіть у повітрі. Військові наголошують, що будь-які спроби наблизитися до зони ураження несуть для ворога ризики.

"Безкарно залітати в зону ураження наших засобів вони не наважуються. Після втрат такі спроби фактично припинилися", — каже Дмитро Плетенчук.

Росія посилює захист портів

За оцінкою стратегічного експерта компанії "Соната" Андрія Риженка, Росія після останніх атак суттєво посилила оборону Новоросійська — передусім протиповітряний захист і системи безпеки. Водночас це не робить об’єкти повністю недосяжними. Українські сили застосовують комбіновані дрони та тактики, які дозволяють обходити частину захисту, тож портова інфраструктура залишається під постійною загрозою. Він також наголошує, що Новоросійськ і Севастополь фактично залишаються єдиними базами РФ у Чорному морі. Інших портів, здатних приймати великі кораблі, немає, а альтернативи обмежені. Через це російський флот змушений концентруватися у вразливих точках, що лише підсилює ризики для всього регіону.

