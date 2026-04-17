Головна Одеса Дрони змінили ситуацію в Чорному морі: Україна має перевагу

Дата публікації: 17 квітня 2026 18:16
Дрони змінили ситуацію в Чорному морі: Україна має перевагу
Морський дрон MAGURA. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Морські дрони стали одним із ключових інструментів війни в Чорному морі. Україна змогла швидко розвинути цю технологію й нав’язати нові правила. Росія також має свої розробки, але вони менш відомі публічно. Перевагу Україні дає швидкість змін і адаптації.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Нові правила

Війна на морі стрімко змінюється через розвиток безекіпажних систем. Україна зробила ставку на інший підхід і змогла нав’язати свої правила гри. Дрони стали важливим інструментом, але не замінили класичний флот. Кораблі й надалі виконують бойові завдання та забезпечують присутність на морі.

"Ми були змушені рухатися іншим напрямом, не таким, як ворог. І цей напрямок виявився вдалим", — зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Невидимий арсенал

Українські морські дрони добре відомі суспільству і часто згадуються у новинах. Водночас російські розробки залишаються менш публічними, хоча їх значно більше. За словами військових, ворог має понад 15 типів таких систем. Частину з них навіть презентували як перспективні ще на початку війни.

"Ви можете назвати українські дрони, але російські — ні. Хоча їх у ворога більше ніж п’ятнадцять", — зауважив Плетенчук.

Гонка технологій

Ключова перевага України — це швидкість змін і здатність адаптуватися. Поки противник впроваджує нові рішення, українські сили вже переходять на наступний рівень. У цьому процесі беруть участь не лише ВМС, а й розвідка, СБУ та сили спецоперацій. Саме така взаємодія дозволяє швидко реагувати на виклики і тримати ініціативу.

"Ворог змушений наздоганяти і відповідати на наші виклики. Поки вони впроваджують рішення, вони вже втрачають актуальність", — розповів речник.

Що далі

Дмитро Плетенчук наголошує, що жодна технологія не дає постійної переваги у війні. Те, що ефективно сьогодні, вже завтра може втратити значення. Саме тому розвиток і постійні зміни стають ключовими для успіху. Україна намагається діяти на випередження і не втрачати темп.

"Те, що працювало вчора, не працює сьогодні. І не працюватиме завтра", — підсумував Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Україна отримає ще один протимінний корабель від Нідерландів. Його передадуть уже в червні після підготовки екіпажу. Судно стане частиною майбутнього протимінного флоту. Воно отримає назву "Геніческ" — на честь українського корабля, втраченої під час бойового завдання у 2022 році. Це вже п’ятий корабель у майбутньому протимінному флоті та другий, який передають саме Нідерланди.

Також Новини.LIVE писали, що Росія не має повністю безпечного місця для свого флоту та нафтового експорту в Чорному морі. Навіть після посилення оборони ключові порти залишаються вразливими для ударів. Новоросійськ частково відновив роботу після атак, але працює з обмеженнями. Альтернативних надійних баз у регіоні фактично не залишилось.

Чорне море Дмитро Плетенчук морські дрони
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
