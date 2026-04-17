Дроны изменили ситуацию в Черном море: Украина имеет преимущество

Дата публикации 17 апреля 2026 18:16
Морской дрон MAGURA. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Морские дроны стали одним из ключевых инструментов войны в Черном море. Украина смогла быстро развить эту технологию и навязать новые правила. Россия также имеет свои разработки, но они менее известны публично. Преимущество Украине дает скорость изменений и адаптации.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Новые правила

Война на море стремительно меняется из-за развития безэкипажных систем. Украина сделала ставку на другой подход и смогла навязать свои правила игры. Дроны стали важным инструментом, но не заменили классический флот. Корабли и в дальнейшем выполняют боевые задачи и обеспечивают присутствие на море.

"Мы были вынуждены двигаться в другом направлении, не таком, как враг. И это направление оказалось удачным", — отметил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Невидимый арсенал

Украинские морские дроны хорошо известны обществу и часто упоминаются в новостях. В то же время российские разработки остаются менее публичными, хотя их значительно больше. По словам военных, враг имеет более 15 типов таких систем. Часть из них даже презентовали как перспективные еще в начале войны.

"Вы можете назвать украинские дроны, но российские — нет. Хотя их у врага более пятнадцати", — отметил Плетенчук.

Гонка технологий

Ключевое преимущество Украины — это скорость изменений и способность адаптироваться. Пока противник внедряет новые решения, украинские силы уже переходят на следующий уровень. В этом процессе участвуют не только ВМС, но и разведка, СБУ и силы спецопераций. Именно такое взаимодействие позволяет быстро реагировать на вызовы и держать инициативу.

"Враг вынужден догонять и отвечать на наши вызовы. Пока они внедряют решения, они уже теряют актуальность", — рассказал спикер.

Что дальше

Дмитрий Плетенчук отмечает, что ни одна технология не дает постоянного преимущества в войне. То, что эффективно сегодня, уже завтра может потерять значение. Именно поэтому развитие и постоянные изменения становятся ключевыми для успеха. Украина старается действовать на опережение и не терять темп.

"То, что работало вчера, не работает сегодня. И не будет работать завтра", — подытожил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, что Украина получит еще один противоминный корабль от Нидерландов. Его передадут уже в июне после подготовки экипажа. Судно станет частью будущего противоминного флота. Оно получит название "Геническ" — в честь украинского корабля, потерянной во время боевого задания в 2022 году. Это уже пятый корабль в будущем противоминном флоте и второй, который передают именно Нидерланды.

Также Новини.LIVE писали, что Россия не имеет полностью безопасного места для своего флота и нефтяного экспорта в Черном море. Даже после усиления обороны ключевые порты остаются уязвимыми для ударов. Новороссийск частично возобновил работу после атак, но работает с ограничениями. Альтернативных надежных баз в регионе фактически не осталось.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
