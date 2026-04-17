Курортний сезон на Одещині: розмінування моря займе роки

Міна на узбережжі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Чорне море біля Одеси залишається небезпечним через мінування. Повне очищення акваторії займе роки, а частина загроз зберігається навіть зараз. Військові поступово знешкоджують вибухівку, але процес складний і тривалий. Напередодні туристичного сезону людей закликають бути особливо обережними.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Етапи очищення

Розмінування Чорного моря — це довгий процес, який поділили на кілька етапів. Спочатку проводять термінові роботи у найбільш важливих місцях. Зокрема біля портів, на стоянках суден і в підхідних каналах. Цей етап триває кілька місяців і включає постійний контроль ситуації. Далі починається основна частина, яка потребує значно більше часу і ресурсів. Водночас такі операції проводять обережно і без зайвого розголосу через високі ризики.

"Операція спланована в кілька етапів. Перший — від 5 до 8 місяців. Основна фаза триватиме від 3 до 5 років", — зауважив Плетенчук.

Закритий Босфор

Ситуацію ускладнюють міжнародні обмеження, які впливають на пересування військових кораблів. Зараз протока Босфор закрита для військових суден під час війни. Це означає, що додаткові кораблі не можуть зайти в Чорне море для допомоги. Такі правила діють для всіх сторін і базуються на міжнародному праві. Через це Україна змушена працювати з тим ресурсом, який уже є в регіоні.

Читайте також:

"Босфор зараз закритий згідно з Конвенцією Монтре. Жоден бойовий корабель не може зайти в Чорне море", — зазначив речник.

Як знищують

Міни в морі знищують різними способами залежно від ситуації. Частину вибухівки підривають прямо у воді за допомогою спеціальних технологій. Інколи міни витягують або транспортують ближче до берега, де їх легше і безпечніше знешкодити. Досить часто небезпечні предмети викидає хвилями на узбережжя, і тоді реагують мобільні групи. Важливо, що будь-яке втручання потребує максимальної обережності.

"Деякі міни викидає на узбережжя і їх там знищують. Інші можуть підривати у воді або доставляти на берег", — розповів Дмитро Плетенчук.

Ризики для людей

Навіть зараз міни залишаються реальною загрозою для відпочивальників. Вони можуть дрейфувати у воді або опинитися біля берега. Часто такі предмети виглядають як звичайні металеві об’єкти, але становлять смертельну небезпеку. Вода не захищає від вибуху, а навпаки — може посилити його наслідки. Тому у разі виявлення підозрілих предметів важливо одразу залишити місце і викликати служби.

"Якщо бачите незнайомий предмет у воді — не підходьте. Треба вийти на берег і викликати 101 або 102", — сказав речник ВМС.

Пляжі Одеси

Попри часткове відкриття окремих пляжів, небезпека залишається. Є ділянки, де купання офіційно дозволене, але також багато закритих зон. Саме на заборонених пляжах найчастіше стаються трагедії. Військові наголошують, що правила безпеки і обмеження ігнорувати не можна. Це питання не лише дисципліни, а й життя.

"Трагедії зазвичай стаються на закритих ділянках, де купатися заборонено", — підсумував Плетенчук.

