Затока на Одещині сьогодні: усе, що залишилося від курорту

Зруйнована будівля у Затоці. Фото: скриншот з відео

У курортній Затоці на Одещині зафіксували масштабні руйнування після обстрілів. Там знищені бази відпочинку, готелі та приватні будинки. Вулиці спорожніли, а колись жвавий курорт виглядає покинутим.

Відео з оглядом руйнувань шириться у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Масштаб руйнувань

Наслідки ударів видно практично на кожному кроці. На станції Сонячна значно пошкоджені або повністю зруйновані бази відпочинку та готелі. У будівлях вибиті вікна, обвалені дахи та стіни, місцями залишилися лише уламки конструкцій. Постраждав і приватний сектор. Котеджі та дачні будинки понівечені, деякі з них перетворилися на купи будівельного сміття. Уздовж доріг видно повалені дерева, обірвані лінії електропередач і пошкоджені паркани.

Порожній курорт

Руйнування є і ближче до узбережжя. Там пошкоджені великі готельні комплекси, які стояли просто біля моря. Частина з них зазнала ударів ще у 2022 році, але багато будівель досі залишаються у знищеному стані.

На вулицях майже немає людей. Селище виглядає покинутим, а туристична інфраструктура — знищеною. Відео, зняте з автомобіля, показує масштаби руйнувань і те, як змінилася Затока за час повномасштабної війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, торік в Затоці та Кароліно-Бугазі за один день через вибухи мін загинули троє відпочивальників. Також до лікарні потрапив чоловік. Як виявилося згодом, один із загиблих підірвався на очах у власних дітей, коли заплив на глибину приблизно за сто метрів від берега.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині триває активна підготовка до майбутнього відпочинкового сезону. Місцеві підприємці відновлюють інфраструктуру та готують об'єкти до прийому туристів. Наприклад, в одній із баз відпочинку Затоки наразі облаштовують басейну зону. Дитячий басейн уже введено в експлуатацію, а над дорослим, який планують зробити глибшим, ще тривають роботи. Власники прагнуть завершити будівництво до старту сезону, пропонуючи гостям безпечну альтернативу морському купанню.