Затока на Одесчине сегодня: все, что осталось от курорта

Разрушенное здание в Затоке. Фото: скриншот из видео

В курортной Затоке Одесской области зафиксировали масштабные разрушения после обстрелов. Там уничтожены базы отдыха, гостиницы и частные дома. Улицы опустели, а некогда оживленный курорт выглядит заброшенным.

Видео с обзором разрушений распространяется в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Масштаб разрушений

Последствия ударов видны практически на каждом шагу. На станции Солнечная значительно повреждены или полностью разрушены базы отдыха и гостиницы. В зданиях выбиты окна, обвалены крыши и стены, местами остались лишь обломки конструкций. Пострадал и частный сектор. Коттеджи и дачные дома изуродованы, некоторые из них превратились в груды строительного мусора. Вдоль дорог видны поваленные деревья, оборванные линии электропередач и поврежденные заборы.

Пустой курорт

Разрушения есть и ближе к побережью. Там повреждены крупные гостиничные комплексы, которые стояли прямо у моря. Часть из них подверглась ударам еще в 2022 году, но многие здания до сих пор остаются в уничтоженном состоянии.

На улицах почти нет людей. Поселок выглядит заброшенным, а туристическая инфраструктура — уничтоженной. Видео, снятое с автомобиля, показывает масштабы разрушений и то, как изменилась Затока за время полномасштабной войны.

Как сообщали Новини.LIVE, в прошлом году в Затоке и Каролино-Бугазе за один день из-за взрывов мин погибли трое отдыхающих. Также в больницу попал мужчина. Как оказалось впоследствии, один из погибших подорвался на глазах у собственных детей, когда заплыл на глубину примерно в ста метрах от берега.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области продолжается активная подготовка к предстоящему сезону отдыха. Местные предприниматели восстанавливают инфраструктуру и готовят объекты к приему туристов. Например, в одной из баз отдыха Затоки сейчас обустраивают бассейн зону. Детский бассейн уже введен в эксплуатацию, а над взрослым, который планируют сделать глубже, еще продолжаются работы. Владельцы стремятся завершить строительство к старту сезона, предлагая гостям безопасную альтернативу морскому купанию.