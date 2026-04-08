Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Затока на Одесчине сегодня: все, что осталось от курорта

Затока на Одесчине сегодня: все, что осталось от курорта

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 17:55
Разрушенное здание в Затоке. Фото: скриншот из видео

В курортной Затоке Одесской области зафиксировали масштабные разрушения после обстрелов. Там уничтожены базы отдыха, гостиницы и частные дома. Улицы опустели, а некогда оживленный курорт выглядит заброшенным.

Видео с обзором разрушений распространяется в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Масштаб разрушений

Последствия ударов видны практически на каждом шагу. На станции Солнечная значительно повреждены или полностью разрушены базы отдыха и гостиницы. В зданиях выбиты окна, обвалены крыши и стены, местами остались лишь обломки конструкций. Пострадал и частный сектор. Коттеджи и дачные дома изуродованы, некоторые из них превратились в груды строительного мусора. Вдоль дорог видны поваленные деревья, оборванные линии электропередач и поврежденные заборы.

Пустой курорт

Разрушения есть и ближе к побережью. Там повреждены крупные гостиничные комплексы, которые стояли прямо у моря. Часть из них подверглась ударам еще в 2022 году, но многие здания до сих пор остаются в уничтоженном состоянии.

На улицах почти нет людей. Поселок выглядит заброшенным, а туристическая инфраструктура — уничтоженной. Видео, снятое с автомобиля, показывает масштабы разрушений и то, как изменилась Затока за время полномасштабной войны.

Как сообщали Новини.LIVE, в прошлом году в Затоке и Каролино-Бугазе за один день из-за взрывов мин погибли трое отдыхающих. Также в больницу попал мужчина. Как оказалось впоследствии, один из погибших подорвался на глазах у собственных детей, когда заплыл на глубину примерно в ста метрах от берега.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области продолжается активная подготовка к предстоящему сезону отдыха. Местные предприниматели восстанавливают инфраструктуру и готовят объекты к приему туристов. Например, в одной из баз отдыха Затоки сейчас обустраивают бассейн зону. Детский бассейн уже введен в эксплуатацию, а над взрослым, который планируют сделать глубже, еще продолжаются работы. Владельцы стремятся завершить строительство к старту сезона, предлагая гостям безопасную альтернативу морскому купанию.

Одесская область разрушения Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации