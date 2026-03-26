Відпочинок на Одещині 2026: з'явилися ціни на номери в Затоці

На узбережжі Одещини активно готуються до літнього сезону. Бази відпочинку оновлюють інфраструктуру та пропонують знижки для туристів. У Затоці вже будують нові басейни та розширюють можливості для курорту. Перші пропозиції бронювання з’явилися вже у березні.

Підготовка до літа

На Одещині вже почали підготовку до нового курортного сезону. Безнес наводить лад, аби зустрічати гостей. Зокрема, на одній із баз відпочинку у Затоці облаштовують одразу два басейни — дитячий уже готовий, а дорослий ще будують і планують зробити глибшим. Власники розраховують завершити роботи до початку активного сезону, щоб привабити більше гостей. Це стане чудовою заміною пляжам для людей, які наразі тривожаться через ситуацію на узбережжі.

Ціни на послуги

Паралельно туристам пропонують акційні ціни на проживання. Наразі вартість номерів стартує приблизно від 1000 гривень за добу — залежно від кількості місць. Такі умови діятимуть до середини літа, після чого ціни можуть зрости.

Що пропонують

Відпочивальникам обіцяють стандартні зручності. Доступ до пляжу, обладнані номери, харчування та паркування. Також є укриття, адже попри все безпека має бути на першому місці.

Трагедії у Затоці

Зазначимо, що пляжі у Затоці не відкривали з початку повномасштабного вторгнення. Людей попереджають про мінну небезпеку та загрозу обстрілів. Однак відпочивальники, на свій страх та ризик, все одно приходять на закриті території.

Торік в Затоці та Кароліно-Бугазі впродовж дня через вибухи мін загинули троє відпочивальників. Також до лікарні потрапив чоловік. Один із загиблих підірвався на очах у власних дітей, коли заплив на глибину приблизно за сто метрів від берега.

