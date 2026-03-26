Головна Одеса Відпочинок на Одещині 2026: з'явилися ціни на номери в Затоці

Відпочинок на Одещині 2026: з'явилися ціни на номери в Затоці

Дата публікації: 26 березня 2026 15:01
База відпочинку Ніка. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

На узбережжі Одещини активно готуються до літнього сезону. Бази відпочинку оновлюють інфраструктуру та пропонують знижки для туристів. У Затоці вже будують нові басейни та розширюють можливості для курорту. Перші пропозиції бронювання з’явилися вже у березні.

Підготовка до літа

На Одещині вже почали підготовку до нового курортного сезону. Безнес наводить лад, аби зустрічати гостей. Зокрема, на одній із баз відпочинку у Затоці облаштовують одразу два басейни — дитячий уже готовий, а дорослий ще будують і планують зробити глибшим. Власники розраховують завершити роботи до початку активного сезону, щоб привабити більше гостей. Це стане чудовою заміною пляжам для людей, які наразі тривожаться через ситуацію на узбережжі.

Ціни на послуги

Паралельно туристам пропонують акційні ціни на проживання. Наразі вартість номерів стартує приблизно від 1000 гривень за добу — залежно від кількості місць. Такі умови діятимуть до середини літа, після чого ціни можуть зрости.

Що пропонують

Відпочивальникам обіцяють стандартні зручності. Доступ до пляжу, обладнані номери, харчування та паркування. Також є укриття, адже попри все безпека має бути на першому місці.

Трагедії у Затоці

Зазначимо, що пляжі у Затоці не відкривали з початку повномасштабного вторгнення. Людей попереджають про мінну небезпеку та загрозу обстрілів. Однак відпочивальники, на свій страх та ризик, все одно приходять на закриті території.

Торік в Затоці та Кароліно-Бугазі впродовж дня через вибухи мін загинули троє відпочивальників. Також до лікарні потрапив чоловік. Один із загиблих підірвався на очах у власних дітей, коли заплив на глибину приблизно за сто метрів від берега.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно в акваторії Одеси зафіксували забруднення морської води. Плями помітили біля популярних пляжів "Відрада" та "Ланжерон". Фахівці вже взяли проби та підтвердили перевищення вмісту жирів і масел. Ймовірно, це наслідки події, що сталася ще наприкінці 2025 року.

Також Новини.LIVE писали, що У соцмережах з’явилися нові відео із курортного селища Затока на Одещині, яке неодноразово потрапляло під російські обстріли. Кадри опублікували користувачі TikTok. На відео видно пошкоджені будівлі, зруйновані бази відпочинку та майже порожні вулиці. Курорт, який до війни приймав тисячі туристів, нині виглядає тихим і частково зруйнованим.

Одеська область курорти
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
