Узбережжя Одеси знову в олії: зафіксовано забруднення

В акваторії Одеси зафіксували забруднення морської води. Плями помітили біля популярних пляжів "Відрада" та "Ланжерон". Фахівці вже взяли проби та підтвердили перевищення вмісту жирів і масел. Ймовірно, це наслідки події, що сталася ще наприкінці 2025 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держекоінспекцію.

Забруднення моря

Забруднення виявили 12 березня під час обстеження узбережжя Чорного моря в межах Одеси. Інспектори зафіксували на воді плями жовтого та жовто-сірого кольору з характерним запахом соняшникової олії. Фахівці відібрали проби води для лабораторного аналізу. Дослідження показали вміст жирів і масел на рівні 49,8 мг/дм³. Це свідчить про наявність забруднення.

Причини забруднення

За попередніми оцінками, ситуація може бути пов’язана з подіями 20 грудня 2025 року. Тоді внаслідок атаки на портову інфраструктуру значна кількість соняшникової олії потрапила до Аджалицького лиману. Згодом речовина поширилась і в акваторії Чорного моря. Відповідні служби вже поінформовані про нове забруднення. Фахівці вживають заходів для ліквідації наслідків. Моніторинг стану морської води триває.

Що відомо про атаку

Наприкінці грудня 2025 року узбережжя Одеси накрила рослинна олія, яка потрапила в море після удару по терміналу в порту "Південний". Через зміну вітру забруднення швидко дісталося Одеської затоки та популярних пляжів, зокрема "Ланжерона" і "Відради". Поверхню води вкрила масляниста плівка, а на березі почали знаходити загиблих птахів. За оцінками екологів, у море могли потрапити тисячі тонн олії. Це створило загрозу для всієї екосистеми, адже така плівка блокує доступ кисню до води та шкодить живим організмам.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після ракетно-дронової атаки РФ у водах Дністра зафіксували забруднення технічними маслами. Плями помітили на ділянках річки у Вінницькій області, а забруднення рухається вниз за течією. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Саме Дністер є одним із головних джерел питної води для міста.

Також ми писали, що на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, знову зафіксували птахів, забруднених мазутом. Під час моніторингу знайшли дві мертві особини, серед яких — вид із Червоної книги України. Екологи припускають, що токсичне забруднення могло потрапити на птахів ще під час аварії в Керченській протоці.