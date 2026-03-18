Побережье Одессы снова в масле: зафиксировано загрязнение

Побережье Одессы. Фото: Госэкоинспекция

В акватории Одессы зафиксировали загрязнение морской воды. Пятна заметили возле популярных пляжей "Отрада" и "Ланжерон". Специалисты уже взяли пробы и подтвердили превышение содержания жиров и масел. Вероятно, это последствия события, произошедшего еще в конце 2025 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госэкоинспекцию.

Загрязнение моря

Загрязнение обнаружили 12 марта во время обследования побережья Черного моря в пределах Одессы. Инспекторы зафиксировали на воде пятна желтого и желто-серого цвета с характерным запахом подсолнечного масла. Специалисты отобрали пробы воды для лабораторного анализа. Исследования показали содержание жиров и масел на уровне 49,8 мг/дм³. Это свидетельствует о наличии загрязнения.

Причины загрязнения

По предварительным оценкам, ситуация может быть связана с событиями 20 декабря 2025 года. Тогда в результате атаки на портовую инфраструктуру значительное количество подсолнечного масла попало в Аджалыкский лиман. Впоследствии вещество распространилось и в акватории Черного моря. Соответствующие службы уже проинформированы о новом загрязнении. Специалисты принимают меры для ликвидации последствий. Мониторинг состояния морской воды продолжается.

Что известно об атаке

В конце декабря 2025 года побережье Одессы накрыло растительное масло, которое попало в море после удара по терминалу в порту "Южный". Из-за смены ветра загрязнение быстро добралось до Одесского залива и популярных пляжей, в частности "Ланжерона" и "Отрады". Поверхность воды покрыла маслянистая пленка, а на берегу начали находить погибших птиц. По оценкам экологов, в море могли попасть тысячи тонн масла. Это создало угрозу для всей экосистемы, ведь такая пленка блокирует доступ кислорода к воде и вредит живым организмам.

Напомним, мы сообщали, что после ракетно-дроновой атаки РФ в водах Днестра зафиксировали загрязнение техническими маслами. Пятна заметили на участках реки в Винницкой области, а загрязнение движется вниз по течению. Поэтому украинские службы начали проверять воду возле водозабора для Одессы. Именно Днестр является одним из главных источников питьевой воды для города.

Также мы писали, что на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, снова зафиксировали птиц, загрязненных мазутом. Во время мониторинга нашли две мертвые особи, среди которых - вид из Красной книги Украины. Экологи предполагают, что токсичное загрязнение могло попасть на птиц еще во время аварии в Керченском проливе.