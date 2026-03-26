Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отдых на Одесчине 2026: появились цены на номера в Затоке

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 15:01
Отдых в Одесской области 2026: появились цены на номера в Затоке
База отдыха Ника. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

На побережье Одесской области активно готовятся к летнему сезону. Базы отдыха обновляют инфраструктуру и предлагают скидки для туристов. В Затоке уже строят новые бассейны и расширяют возможности для курорта. Первые предложения бронирования появились уже в марте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

@bloger.odessa

Затока 26 час

♬ Creeping death - Low

Подготовка к лету

В Одесской области уже начали подготовку к новому курортному сезону. Безнес наводит порядок, чтобы встречать гостей. В частности, на одной из баз отдыха в Затоке обустраивают сразу два бассейна — детский уже готов, а взрослый еще строят и планируют сделать глубже. Владельцы рассчитывают завершить работы до начала активного сезона, чтобы привлечь больше гостей. Это станет отличной заменой пляжам для людей, которые сейчас тревожатся из-за ситуации на побережье.

Цены на услуги

Параллельно туристам предлагают акционные цены на проживание. Сейчас стоимость номеров стартует примерно от 1000 гривен в сутки — в зависимости от количества мест. Такие условия будут действовать до середины лета, после чего цены могут вырасти.

Читайте также:

Что предлагают

Отдыхающим обещают стандартные удобства. Доступ к пляжу, оборудованные номера, питание и парковку. Также есть укрытие, ведь несмотря на все безопасность должна быть на первом месте.

Трагедии в Затоке

Отметим, что пляжи в Затоке не открывали с начала полномасштабного вторжения. Людей предупреждают о минной опасности и угрозе обстрелов. Однако отдыхающие, на свой страх и риск, все равно приходят на закрытые территории.

В прошлом году в Затоке и Каролино-Бугазе в течение дня из-за взрывов мин погибли трое отдыхающих. Также в больницу попал мужчина. Один из погибших подорвался на глазах у собственных детей, когда заплыл на глубину примерно в ста метрах от берега.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно в акватории Одессы зафиксировали загрязнение морской воды. Пятна заметили возле популярных пляжей "Отрада" и "Ланжерон". Специалисты уже взяли пробы и подтвердили превышение содержания жиров и масел. Вероятно, это последствия события, произошедшего еще в конце 2025 года.

Также Новини.LIVE писали, что в соцсетях появились новые видео из курортного поселка Затока в Одесской области, который неоднократно попадал под российские обстрелы. Кадры опубликовали пользователи TikTok. На видео видно поврежденные здания, разрушенные базы отдыха и почти пустые улицы. Курорт, который до войны принимал тысячи туристов, сейчас выглядит тихим и частично разрушенным.

Одесская область курорты
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации