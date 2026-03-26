Отдых в Одесской области 2026: появились цены на номера в Затоке

База отдыха Ника. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

На побережье Одесской области активно готовятся к летнему сезону. Базы отдыха обновляют инфраструктуру и предлагают скидки для туристов. В Затоке уже строят новые бассейны и расширяют возможности для курорта. Первые предложения бронирования появились уже в марте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

Подготовка к лету

В Одесской области уже начали подготовку к новому курортному сезону. Безнес наводит порядок, чтобы встречать гостей. В частности, на одной из баз отдыха в Затоке обустраивают сразу два бассейна — детский уже готов, а взрослый еще строят и планируют сделать глубже. Владельцы рассчитывают завершить работы до начала активного сезона, чтобы привлечь больше гостей. Это станет отличной заменой пляжам для людей, которые сейчас тревожатся из-за ситуации на побережье.

Цены на услуги

Параллельно туристам предлагают акционные цены на проживание. Сейчас стоимость номеров стартует примерно от 1000 гривен в сутки — в зависимости от количества мест. Такие условия будут действовать до середины лета, после чего цены могут вырасти.

Что предлагают

Отдыхающим обещают стандартные удобства. Доступ к пляжу, оборудованные номера, питание и парковку. Также есть укрытие, ведь несмотря на все безопасность должна быть на первом месте.

Трагедии в Затоке

Отметим, что пляжи в Затоке не открывали с начала полномасштабного вторжения. Людей предупреждают о минной опасности и угрозе обстрелов. Однако отдыхающие, на свой страх и риск, все равно приходят на закрытые территории.

В прошлом году в Затоке и Каролино-Бугазе в течение дня из-за взрывов мин погибли трое отдыхающих. Также в больницу попал мужчина. Один из погибших подорвался на глазах у собственных детей, когда заплыл на глубину примерно в ста метрах от берега.

