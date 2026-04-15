Пляжний сезон в Одесі — 2026: чи варто відкривати

Люди йдуть біля Дюка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Питання відкриття курортного сезону в Одесі цього року залишається одним із найбільш обговорюваних серед містян. З одного боку — це важлива частина економіки міста та його туристичної привабливості. З іншого — безпекова ситуація, яка змушує ставитися до цього питання з обережністю. Для багатьох одеситів це дилема між бажанням жити повноцінним життям і необхідністю дбати про безпеку.

Журналісти Новини.LIVE запитали містян, чи потрібно відкривати курортний сезон і за яких умов це можливо.

Курортний сезон

Частина одеситів говорить про те, що відкриття сезону має як позитивні, так і ризиковані сторони. Люди зазначають, що це важливо для підтримки настрою в місті та його звичного ритму життя. Водночас вони наголошують, що безпека має бути першочерговою умовою.

"Чесно кажучи, це таке питання, можна двояко відповідати. Для Одеси це добре — для підтримання духу міста і людей. Але через небезпеку це складно. В першу чергу потрібно зробити безпечним перебування у воді", — каже Юлія.

Інші містяни більше акцентують увагу на економічному аспекті. Вони підкреслюють, що курортний сезон приносить місту значні доходи, а також сприяє розвитку бізнесу. Туристи — це не лише відпочинок, а й підтримка місцевої економіки.

"Вважаю, так, з економічного питання. Місту потрібні кошти, нам потрібні туристи. Але насамперед на кожному пляжі має бути укриття, щоб люди могли одразу сховатися в безпечному місці", — зазначає Олеся.

Безпекова ситуація

Деякі одесити вважають, що остаточне рішення має ухвалюватися на рівні міської влади. На їхню думку, саме вона повинна оцінювати ризики та визначати, чи дозволяє ситуація відкривати сезон.

"Не знаю, все залежить від безпекових питань. Напевно, місцева влада має приймати рішення, виходячи з ситуації в місті", — каже Владислав.

Водночас є й ті, хто вважає, що сезон, швидше за все, відкриють, але за умови додаткових заходів безпеки. Люди говорять про необхідність облаштування укриттів і створення умов, за яких відпочинок буде максимально захищеним. Навіть за таких умов питання безпеки залишається ключовим.

"Це дуже складне питання. Я вважаю, що це небезпечно, але, думаю, сезон буде. Потрібно встановити укриття, щоб люди могли сховатися", — говорить Юлія.

Одеський курорт

Є й одесити, які впевнені, що відкривати курортний сезон потрібно беззаперечно. Вони наголошують на його важливості для міста як фінансового центру відпочинку. Для них це один із ключових факторів розвитку Одеси.

"Звісно, потрібно. Курорт — це найбільша фінансова точка в Одесі", — каже Артем.

Більшість підтримує відкриття курортного сезону, але за умови дотримання всіх необхідних заходів безпеки. Люди усвідомлюють економічну важливість туризму, проте наголошують: безпека має залишатися на першому місці. Саме баланс між цими двома факторами, на думку містян, і визначатиме, яким буде курортний сезон в Одесі цього року.

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одесі затвердили проєкт першої черги благоустрою узбережжя. Йдеться про ділянку від Ланжерону до Золотого берега. Вона простягається на 15 кілометрів і є популярною для прогулянок. Роботи планують розпочати вже до старту літнього сезону.

Також Новини.LIVE писали, що на узбережжі Одещини активно готуються до літнього сезону. Бази відпочинку оновлюють інфраструктуру та пропонують знижки для туристів. У Затоці вже будують нові басейни та розширюють можливості для курорту. Перші пропозиції бронювання з’явилися вже у березні.

