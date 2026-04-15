Пляжный сезон в Одессе — 2026: стоит ли открывать

Люди идут возле Дюка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Вопрос открытия курортного сезона в Одессе в этом году остается одним из самых обсуждаемых среди горожан. С одной стороны — это важная часть экономики города и его туристической привлекательности. С другой — ситуация с безопасностью, которая заставляет относиться к этому вопросу с осторожностью. Для многих одесситов это дилемма между желанием жить полноценной жизнью и необходимостью заботиться о безопасности.

Журналисты Новини.LIVE спросили горожан, нужно ли открывать курортный сезон и при каких условиях это возможно.

Курортный сезон

Часть одесситов говорит о том, что открытие сезона имеет как положительные, так и рискованные стороны. Люди отмечают, что это важно для поддержания настроения в городе и его привычного ритма жизни. В то же время они отмечают, что безопасность должна быть первоочередным условием.

"Честно говоря, это такой вопрос, можно двояко отвечать. Для Одессы это хорошо — для поддержания духа города и людей. Но из-за опасности это сложно. В первую очередь нужно сделать безопасным пребывание в воде", — говорит Юлия.

Юлия с мужем о курортном сезоне. Фото: Новини.LIVE

Другие горожане больше акцентируют внимание на экономическом аспекте. Они подчеркивают, что курортный сезон приносит городу значительные доходы, а также способствует развитию бизнеса. Туристы — это не только отдых, но и поддержка местной экономики.

"Считаю, да, по экономическому вопросу. Городу нужны средства, нам нужны туристы. Но прежде всего на каждом пляже должно быть укрытие, чтобы люди могли сразу спрятаться в безопасном месте", — отмечает Олеся.

Одесситка Олеся о ситуации с безопасностью. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с безопасностью ситуация

Некоторые одесситы считают, что окончательное решение должно приниматься на уровне городской власти. По их мнению, именно она должна оценивать риски и определять, позволяет ли ситуация открывать сезон.

"Не знаю, все зависит от вопросов безопасности. Наверное, местные власти должны принимать решение, исходя из ситуации в городе", — говорит Владислав.

Местный житель Владислав о перспективе курорта. Фото: Новини.LIVE

В то же время есть и те, кто считает, что сезон, скорее всего, откроют, но при условии дополнительных мер безопасности. Люди говорят о необходимости обустройства укрытий и создания условий, при которых отдых будет максимально защищенным. Даже при таких условиях вопрос безопасности остается ключевым.

"Это очень сложный вопрос. Я считаю, что это опасно, но, думаю, сезон будет. Нужно установить укрытия, чтобы люди могли укрыться", — говорит Юлия.

Одесситка Юлия об укрытии. Фото: Новини.LIVE

Одесский курорт

Есть и одесситы, которые уверены, что открывать курортный сезон нужно беспрекословно. Они отмечают его важность для города как финансового центра отдыха. Для них это один из ключевых факторов развития Одессы.

"Конечно, нужно. Курорт — это самая большая финансовая точка в Одессе", — говорит Артем.

Местный житель Артем о финансах Одессы. Фото: Новини.LIVE

Большинство поддерживает открытие курортного сезона, но при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности. Люди осознают экономическую важность туризма, однако отмечают: безопасность должна оставаться на первом месте. Именно баланс между этими двумя факторами, по мнению горожан, и будет определять, каким будет курортный сезон в Одессе в этом году.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одессе утвердили проект первой очереди благоустройства побережья. Речь идет об участке от Ланжерона до Золотого берега. Он простирается на 15 километров и является популярным для прогулок. Работы планируют начать уже к старту летнего сезона.

Также Новини.LIVE писали, что на побережье Одесской области активно готовятся к летнему сезону. Базы отдыха обновляют инфраструктуру и предлагают скидки для туристов. В Затоке уже строят новые бассейны и расширяют возможности для курорта. Первые предложения бронирования появились уже в марте.

