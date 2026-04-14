Курортний сезон в Одесі 2026: підготовка укриттів на пляжах

Після тривалої зими Одеса поступово входить у літній ритм: температура зростає, на узбережжі з’являються перші відпочивальники, а міські служби готують пляжі до нового сезону. Втім, уже третій рік поспіль питання безпеки залишається не менш важливим, ніж комфорт. Саме тому перед стартом курортного сезону варто перевірити, чи готові одеські пляжі до можливих загроз і в якому стані перебувають укриття.

Журналісти Новини.LIVE відвідали кілька популярних локацій узбережжя, щоб на власні очі побачити, де і як відпочивальники зможуть перечекати повітряну тривогу.

Пляж Калетон

Однією з найкраще підготовлених локацій виявився пляж Калетон. Тут укриття не лише наявне, а й облаштоване з урахуванням інклюзивності. До нього веде пандус, що дозволяє безперешкодно потрапити всередину людям на кріслах колісних. Саме укриття невелике, але функціональне: є вентиляція, освітлення, розетки для зарядки гаджетів. У сезон там додатково встановлюють лавочки та навіть роздають питну воду, аби люди могли комфортно перечекати тривогу.

Окремої уваги заслуговує інфраструктура пляжу: тут облаштований спеціальний ліфт для людей з інвалідністю. У разі небезпеки людина може швидко дістатися до укриття без зайвих перешкод. Крім того, Калетон має один із найбільших пандусів в Україні, що веде прямо до моря, а також дитячий майданчик — усе це робить локацію зручною для сімейного відпочинку.

Наразі на пляжі активно тривають підготовчі роботи: фарбують конструкції, перевіряють бунгало, розрівнюють пісок. Активно готуються до курортного сезону.

Укриття в казковому тунелі

Інша ситуація — біля пляжу Дельфін, де розташований так званий "казковий тунель". Формально він виконує функцію укриття, адже знаходиться під землею і теоретично може захистити під час повітряної тривоги. Всередині є базові елементи: розетки, стільці, освітлення у вигляді діодних ліхтарів. Проте на практиці укриття виглядає занедбаним. Під час перевірки освітлення не працювало, приміщення не прибране, на підлозі — сміття, пляшки, обгортки.

Єдине, що привертає увагу — декоративні орнаменти на стінах. Втім, для повноцінного укриття цього замало: без належного догляду і базових умов безпеки воно залишається радше формальністю.

Пляж ланжерон

Найбільш проблемною виявилась ситуація на одному з найвідоміших пляжів міста — Ланжероні. Під час обстеження журналісти не знайшли жодного повноцінного укриття. Фактично єдиним варіантом залишається паркінг дельфінарію, проте до нього ще потрібно дістатися. У разі тривоги це може бути критично — особливо для людей з інвалідністю, літніх людей чи батьків із маленькими дітьми.

У розпал сезону на Ланжероні відпочивають сотні людей, і одне віддалене укриття явно не відповідає потребам такої кількості відвідувачів. Це ставить під сумнів безпеку відпочинку на цій локації.

Відпочиваючі про укриття

Попри різну ситуацію з укриттями, важливим фактором залишається і поведінка самих людей під час повітряних тривог. Частина відпочивальників визнає: навіть маючи можливість сховатися, не завжди користується нею.

"Не користуємося укриттями, тому що ми з Києва — там люди вже, мабуть, кілька років не ховаються. Але в Одесі я вперше побачив людей у паркінгу під час тривоги. Це було незвично. Я навіть не знав, що біля пляжів є укриття. Та також бачив багато відео з Одеси, де збивають дрони, ракети, а люди продовжують купатися на пляжі", — розповідає Антон.

Інша частина відпочивальників підходить до питання більш усвідомлено, хоча й визнає: війна змінює сприйняття небезпеки. Люди звикають до сирен, і це поступово притуплює відчуття загрози.

"Ми бачили на пляжі є спеціалізовані місця для укриття, проте ми вже настільки звикли до цього життя, що навпаки біля берегової лінії не бачила, що щось таке небезпечне. Проте бачила, що люди користуються і це дуже добре, що вони не нехтують своїм же життям", — каже Катерина.

Для родин із дітьми питання безпеки стає визначальним. Такі відпочивальники зазвичай заздалегідь оцінюють інфраструктуру пляжу і обирають ті локації, де є хоча б мінімальні умови для укриття. Адже в разі небезпеки швидкість доступу до безпечного місця може мати вирішальне значення. Саме тому навіть невеликі укриття поблизу можуть суттєво впливати на вибір пляжу.

"Ходили на пляж минулого сезону, але до укриття не доводилось ходити. Так, обираємо пляж, щоб поряд було якесь укриття. Наприклад, от як тут є невеликий такий бункер, бо відпочиваємо з дітьми", — додає Анна.

Ревізія показала: попри підготовку до сезону, ситуація з укриттями на одеських пляжах залишається нерівномірною. Є приклади сучасних і продуманих рішень, але водночас — занедбані або взагалі відсутні укриття на популярних локаціях.

