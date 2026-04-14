Чорне море під контролем: російський флот втрачає силу

Великий десантний корабель РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Морські дрони суттєво змінили ситуацію в Чорному морі. Російські кораблі дедалі рідше виходять у відкрите море. Це вплинуло і на можливості десантних операцій. Водночас Крим залишається важливим вузлом для армії РФ, але і він під постійними ударами.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Загроза десанту

Росія фактично втратила можливість проводити повноцінні десантні операції в Чорному морі. Через втрати кораблів і постійні удари по логістиці такі плани виглядають нереальними. Попри це, загроза повністю не зникла, поки у морі залишаються російські сили. Водночас навіть бази та тилові об’єкти ворога перебувають під вогневим тиском.

"Ну що до десантних операцій, це точно не можливо. Їхні заяви про окупацію Одеси чи Миколаєва — це, перепрошую, ні про що. Подивіться, скільки знищено великих десантних кораблів і як руйнується морська логістика. Удари по Криму, по Феодосії, по інфраструктурі флоту — все це впливає на його можливості. Так, ракети вони ще можуть запускати, але навіть Новоросійськ уже не є безпечним місцем", — зазначив речник.

Кримський хаб

Крим і далі залишається ключовою базою для російських військ на півдні. Проте після ударів по переправах і логістиці навантаження на інфраструктуру зростає. Особливо це стосується Кримського мосту, який вже пошкоджений і працює з обмеженнями. Удари по залізниці та складах ускладнюють забезпечення військ.

"Він залишається основним для південної операційної зони. Але після знищення паромної переправи навантаження лягає на Кримський міст, який уже пошкоджений. На півострові фактично не залишилось місць, куди б не могли дістати сили оборони. Кримський фронт сьогодні активний і результативний, а удари по логістиці тривають щодня", — пояснив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, після ударів по порту Новоросійська Росія втратила ще одну відносно безпечну базу в Чорному морі. Водночас загрози для України не зменшилися. РФ продовжує розвивати морські дрони та може посилити атаки на порти.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 6 квітня українські безпілотники атакували російський фрегат "Адмірал Григорович". Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Таких кораблів залишилося дуже мало. Це один із ключових кораблів РФ у Чорному морі.