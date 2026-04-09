У Росії майже не залишилося ракетоносіїв: удари "Нептуном"

Фрегат "Адмірал Макаров". Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські сили самостійно вражають російські кораблі крилатими ракетами "Нептун". За останні атаки постраждали дві одиниці флоту, серед них флагман "Адмірал Макаров". Ці удари зменшують боєздатність Чорноморського флоту майже на половину. Такі операції проводяться у тісній співпраці з повітряними силами.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Враження бойових кораблів

Останні удари по Чорноморському флоту РФ показали, що українські сили ефективно зменшують чисельність бойових одиниць ворога. За попередніми даними, постраждали два кораблі, серед них флагман "Адмірал Макаров". Військові наголошують, що це суттєвий іміджовий та стратегічний удар, адже Макаров є носієм крилатих ракет. Успішне ураження цих кораблів зменшує загальну кількість боєздатних одиниць майже на половину.

"Я сподіваюся, що згодом ця інформація підтвердиться на 100%, що це було враження саме цієї одиниці. Якщо так, це буде гарна новина, бо Макаров є носієм крилатих ракет і флагманом, тобто тут мова йде про трендовий іміджовий удар", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що після пошкоджень цих кораблів на плаву залишаються лише три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М" і два підводних човни. Це серйозно обмежує можливості Чорноморського флоту РФ у регіоні.

Роль крилатих ракет

Українські військові продовжують використовувати крилаті ракети "Нептун", які мають значну бойову ефективність проти кораблів супротивника. Вони здатні вивести кораблі з ладу назавжди, роблячи ремонт нерентабельним. Такі удари підтримуються взаємодією з повітряними силами для точного наведення. Результат цих операцій — зменшення бойової сили ЧФ РФ і значний психологічний ефект на ворога.

"Бойова частина "Нептуна" важить 150 кілограмів, є також модернізована версія 260 кг. Такі удари можуть зробити ремонт нерентабельним, по шматочках розбиту чашку клеїти немає сенсу", — пояснив Плетенчук.

Він додав, що всі операції з "Нептуном" проводяться самостійно силами ЗСУ. Однак збором і обробкою розвідувальної інформації іноді займається Генеральний штаб, щоб підвищити ефективність операцій.

Боєздатність РФ

Навіть коли кораблі залишаються на плаву після удару, російські екіпажі не завжди можуть ефективно реагувати на пошкодження. Українські військові наголошують, що грамотна координація та застосування ракет "Нептун" дозволяє мінімізувати втрати ворога і послабити його морські сили. Аналіз попередніх боїв показує, що навіть після ураження частина російських кораблів залишається непридатною до відновлення.

"Після ураження, як у випадку з "Москвою", корабель залишався на плаву, але подальші дії непрофесійні призвели до його затоплення. Частково провина лежить на самих росіянах", — зауважив Плетенчук.

Ці дії демонструють, що українські удари ефективні і стратегічно важливі, а кількість боєздатних кораблів РФ у Чорному морі продовжує скорочуватися.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорному та Азовському морях наразі не фіксують присутності російських бойових кораблів. Водночас ворог не відмовився від виконання завдань і використовує інші інструменти для терору.

Також Новини.LIVE писали, що попри те, що російські кораблі рідко з’являються у відкритому морі, загроза ракетних ударів із Чорного моря не зникла. Окупанти зберігають можливість масованих атак і використовують нову тактику коротких виходів для запусків.