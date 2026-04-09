У России почти не осталось ракетоносителей: удары "Нептуном"

Фрегат "Адмирал Макаров".

Украинские силы самостоятельно поражают российские корабли крылатыми ракетами "Нептун". За последние атаки пострадали две единицы флота, среди них флагман "Адмирал Макаров". Эти удары уменьшают боеспособность Черноморского флота почти на половину. Такие операции проводятся в тесном сотрудничестве с воздушными силами.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Впечатления боевых кораблей

Последние удары по Черноморскому флоту РФ показали, что украинские силы эффективно уменьшают численность боевых единиц врага. По предварительным данным, пострадали два корабля, среди них флагман "Адмирал Макаров". Военные отмечают, что это существенный имиджевый и стратегический удар, ведь Макаров является носителем крылатых ракет. Успешное поражение этих кораблей уменьшает общее количество боеспособных единиц почти на половину.

"Я надеюсь, что впоследствии эта информация подтвердится на 100%, что это было впечатление именно этой единицы. Если так, это будет хорошая новость, потому что Макаров является носителем крылатых ракет и флагманом, то есть здесь речь идет о трендовом имиджевом ударе", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что после повреждений этих кораблей на плаву остаются только три малых ракетных корабля проекта "Буян-М" и две подводные лодки. Это серьезно ограничивает возможности Черноморского флота РФ в регионе.

Роль крылатых ракет

Украинские военные продолжают использовать крылатые ракеты "Нептун", которые имеют значительную боевую эффективность против кораблей противника. Они способны вывести корабли из строя навсегда, делая ремонт нерентабельным. Такие удары поддерживаются взаимодействием с воздушными силами для точного наведения. Результат этих операций — уменьшение боевой силы ЧФ РФ и значительный психологический эффект на врага.

"Боевая часть "Нептуна" весит 150 килограммов, есть также модернизированная версия 260 кг. Такие удары могут сделать ремонт нерентабельным, по кусочкам разбитую чашку клеить нет смысла", — пояснил Плетенчук.

Он добавил, что все операции с "Нептуном" проводятся самостоятельно силами ВСУ. Однако сбором и обработкой разведывательной информации иногда занимается Генеральный штаб, чтобы повысить эффективность операций.

Боеспособность РФ

Даже когда корабли остаются на плаву после удара, российские экипажи не всегда могут эффективно реагировать на повреждения. Украинские военные отмечают, что грамотная координация и применение ракет "Нептун" позволяет минимизировать потери врага и ослабить его морские силы. Анализ предыдущих боев показывает, что даже после поражения часть российских кораблей остается непригодной к восстановлению.

"После поражения, как в случае с "Москвой", корабль оставался на плаву, но дальнейшие непрофессиональные действия привели к его затоплению. Частично вина лежит на самих россиянах", — отметил Плетенчук.

Эти действия демонстрируют, что украинские удары эффективны и стратегически важны, а количество боеспособных кораблей РФ в Черном море продолжает сокращаться.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черном и Азовском морях пока не фиксируют присутствия российских боевых кораблей. В то же время враг не отказался от выполнения задач и использует другие инструменты для террора.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на то, что российские корабли редко появляются в открытом море, угроза ракетных ударов из Черного моря не исчезла. Оккупанты сохраняют возможность массированных атак и используют новую тактику коротких выходов для запусков.