Ураження фрегата РФ у Чорному морі: рідкісний корабель

Фрегат "Адмірал Макаров".

У ніч на 6 квітня українські безпілотники атакували російський фрегат "Адмірал Григорович". Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Таких кораблів залишилося дуже мало. Це один із ключових кораблів РФ у Чорному морі.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Функціонал фрегата

Фрегат "Адмірал Григорович" — один із найпотужніших у Чорному морі. Він виконує широкий спектр завдань. Від охорони акваторії до нанесення ударів крилатими ракетами на великій відстані. Навіть один такий корабель суттєво впливає на баланс сил у регіоні. Тому їхня обмежена кількість робить кожен корабель особливо важливим для флоту РФ.

"Це фрегат, який має вісім пускових під крилаті ракети типу "Калібр". Він може виконувати практично будь-які завдання — від охорони водного району до ударів по території України", — повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Плутанина з назвою

Через обмежену кількість фрегатів цього типу у складі Чорноморського флоту РФ, з’явилася плутанина з їхніми назвами. Деякі джерела називають його "Макаров", інші — "Григорович". Проблему ускладнюють попередні пошкодження та географічні обмеження, які не дозволяли кораблям повертатися до бази. ВМС уточнюють, що остаточно підтвердити, який саме корабель потрапив під удар, наразі неможливо.

"Зберігається велика ймовірність, що це саме "Макаров". Підтвердити зараз на 100% я це не можу, але така версія виглядає найбільш імовірною", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Ситуація в Чорному морі

зараз Активність російського флоту в акваторії залишається низькою. Бойові кораблі тримаються в пунктах базування й не виходять у відкрите море. Це пов’язано як із ризиками для кораблів, так і з обмеженою кількістю фрегатів, що залишилися в строю. Українські військові продовжують спостерігати за ситуацією й готові реагувати на будь-які дії противника.

"Наразі ворог не утримує жодних кораблів у морі. Вони знаходяться у пунктах базування — в Новоросійську та Севастополі. Активних дій не здійснюють", — розповів речник ВМС.

Що відомо про ураження

Зазначимо, у ніч на 6 квітня українські безпілотники завдали ударів по цілях РФ у Чорному морі. Під вогонь потрапили фрегат "Адмірал Макаров" і плавуча бурова установка "Сиваш". Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. За даними командувача українських Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, фрегат, який несе крилаті ракети "Калібр", намагався відбитися засобами ППО з борту, проте удар не вдалося відбити. Бурову установку уразили підрозділи безпілотних систем разом із силами глибинного ураження ВМС.

