Операції українців у Криму: знищення ППО та пускових установок

Запуск балістики. Фото ілюстративне

Українські сили оборони методично перетворюють Крим на пастку для російських систем ППО та берегових комплексів. Постійні удари по радарах і пускових установках змушують окупантів нервувати та постійно змінювати позиції, адже захисний купол півострова стає дедалі дірявішим. Через значні втрати ворог майже припинив виводити великі кораблі в акваторію, побоюючись нових точних влучань.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Дірявий щит

Російська армія дедалі частіше стикається з неможливістю захистити власні стратегічні об'єкти на окупованому півострові. Регулярне знищення радіолокаційних станцій, які є "очима" будь-якої системи протиповітряної оборони, створює безпечні коридори для українських дронів та ракет. Навіть найсучасніші російські комплекси виявляються безсилими перед точковою роботою ЗСУ, а кадри з палаючою технікою в Криму стають буденністю. Військово-морські сили України також активно долучаються до цього процесу, вибиваючи ключові елементи ворожого захисту.

"Ймовірніше за все, так, є вікна. Або ті засоби, які вони використовують, не є дієвими для того, щоб зупинити роботу сил оборони України, або дійсно є якийсь дефіцит", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Складне маскування

Сховати великі системи ППО на відкритій місцевості Криму стає для росіян майже неможливим завданням, оскільки ці станції потребують багато часу на розгортання. На відміну від легких вантажівок чи систем залпового вогню, потужні радари є доволі стаціонарними та громіздкими об'єктами. Це робить їх ідеальними мішенями для української аеророзвідки, яка фіксує кожен рух техніки. Окупанти змушені постійно переміщувати установки, але через їхню масивність приховати "залізо" від пильного ока дронів на відкритих територіях практично нереально.

Читайте також:

"Такі системи потребують більше часу, відповідно, вони є більш стаціонарними. Хоча вони теж мобільні, але такі засоби набагато складніше приховати, вони мають бути на відкритих територіях, і тому періодично потрапляють в поле зору українських дронів", — додав речник.

Удари по логістиці

Постачання пального, боєприпасів та техніки для кримського угрупування окупантів тепер прямо залежить від ситуації на окупованому півдні України. Залізниця залишається головною артерією ворога, але вона постійно перебуває під вогневим контролем, що ставить під удар життєздатність баз і аеродромів на самому півострові. Останні удари по логістичних вузлах на материку суттєво обмежують можливості росіян оперативно маневрувати ресурсами. Крім того, українські сили тримають у фокусі пускові установки "Іскандер" та берегові комплекси "Бастіон", якими ворог обстрілює мирні міста.

"Основний логістичний шлях забезпечення — це залізниця по окупованих територіях України, по півдню. Ураження тих самих "Бастіонів", це ті, що Цирконами стріляють, а Іскандери теж є однією з пріоритетних цілей, тому що періодично вони наносять удари вглиб території України", — зауважив Плетенчук.

Ситуація в морі

У Чорному та Азовському морях ситуація для росіян виглядає не менш сумно. Великі бойові кораблі фактично зникли з горизонту і не виходять на чергування. Окупанти намагаються патрулювати прибережні зони лише за допомогою маленьких швидкісних катерів, які не є пріоритетними цілями, але й вони регулярно йдуть на дно. Весь потужний флот тепер змушений переховуватися в пунктах базування, виконуючи хіба що роль статичної оборони районів. Активність ворога на воді зведена до мінімуму, адже будь-який вихід великої одиниці в море загрожує її швидким знищенням українськими силами.

"РФ не виводить кораблі, фактично. Зараз в морі не отримує він жодних одиниць. Патрулювання пунктів базування та дислокації відбуваються за рахунок невеличких катерів, це єдині засоби, які вони зараз використовують", — підсумував речник.

Як писали Новини.LIVE, українські військові завдали ударів по об’єктах у Севастополі. Під вогнем опинилися підприємства, пов’язані з ремонтом систем ППО. Йдеться про інноваційний центр підприємства "Граніт", що входить до російського концерну "Алмаз-Антей". Також уражено місця розміщення російських військових. Втрати ворога ще уточнюються.

Також Новини.LIVE повідомляли, що сили оборони продовжують нищити техніку ворога на окупованих територіях. Зокрема в ніч на 24 березня під удар потрапив Крим, Донеччина, Луганщина та Запорізька область. Масштаби руйнувань та втрати ворога уточнюються.