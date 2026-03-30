Операции украинцев в Крыму: уничтожение ПВО и пусковых установок

Запуск баллистики. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские силы обороны методично превра щают Крым в ловушку для российских систем ПВО и береговых комплексов. Постоянные удары по радарам и пусковым установкам заставляют оккупантов нервничать и постоянно менять позиции, ведь защитный купол полуострова становится все более дырявым. Из-за значительных потерь враг почти прекратил выводить большие корабли в акваторию, опасаясь новых точных попаданий.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Дырявый щит

Российская армия все чаще сталкивается с невозможностью защитить собственные стратегические объекты на оккупированном полуострове. Регулярное уничтожение радиолокационных станций, которые являются "глазами" любой системы противовоздушной обороны, создает безопасные коридоры для украинских дронов и ракет. Даже самые современные российские комплексы оказываются бессильными перед точечной работой ВСУ, а кадры с горящей техникой в Крыму становятся обыденностью. Военно-морские силы Украины также активно включаются в этот процесс, выбивая ключевые элементы вражеской защиты.

"Скорее всего, да, есть окна. Или те средства, которые они используют, не являются действенными для того, чтобы остановить работу сил обороны Украины, или действительно есть какой-то дефицит", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Сложная маскировка

Спрятать большие системы ПВО на открытой местности Крыма становится для россиян почти невозможной задачей, поскольку эти станции требуют много времени на развертывание. В отличие от легких грузовиков или систем залпового огня, мощные радары являются довольно стационарными и громоздкими объектами. Это делает их идеальными мишенями для украинской аэроразведки, которая фиксирует каждое движение техники. Оккупанты вынуждены постоянно перемещать установки, но из-за их массивности скрыть "железо" от зоркого глаза дронов на открытых территориях практически нереально.

"Такие системы требуют больше времени, соответственно, они являются более стационарными. Хотя они тоже мобильные, но такие средства гораздо сложнее скрыть, они должны быть на открытых территориях, и поэтому периодически попадают в поле зрения украинских дронов", — добавил спикер.

Удары по логистике

Поставки топлива, боеприпасов и техники для крымской группировки оккупантов теперь напрямую зависит от ситуации на оккупированном юге Украины. Железная дорога остается главной артерией врага, но она постоянно находится под огневым контролем, что ставит под удар жизнеспособность баз и аэродромов на самом полуострове. Последние удары по логистическим узлам на материке существенно ограничивают возможности россиян оперативно маневрировать ресурсами. Кроме того, украинские силы держат в фокусе пусковые установки "Искандер" и береговые комплексы "Бастион", которыми враг обстреливает мирные города.

"Основной логистический путь обеспечения — это железная дорога по оккупированным территориям Украины, по югу. Поражение тех самых "Бастионов", это те, что Цирконами стреляют, а Искандеры тоже являются одной из приоритетных целей, потому что периодически они наносят удары вглубь территории Украины", — отметил Плетенчук.

Ситуация в море

В Черном и Азовском морях ситуация для россиян выглядит не менее печально. Крупные боевые корабли фактически исчезли с горизонта и не выходят на дежурство. Оккупанты пытаются патрулировать прибрежные зоны только с помощью маленьких скоростных катеров, которые не являются приоритетными целями, но и они регулярно идут на дно. Весь мощный флот теперь вынужден скрываться в пунктах базирования, выполняя разве что роль статической обороны районов. Активность врага на воде сведена к минимуму, ведь любой выход крупной единицы в море грозит ее быстрым уничтожением украинскими силами.

"РФ не выводит корабли, фактически. Сейчас в море не получает он никаких единиц. Патрулирование пунктов базирования и дислокации происходят за счет небольших катеров, это единственные средства, которые они сейчас используют", — подытожил спикер.

Как писали Новини.LIVE, украинские военные нанесли удары по объектам в Севастополе. Под огнем оказались предприятия, связанные с ремонтом систем ПВО. Речь идет об инновационном центре предприятия "Гранит", входящего в российский концерн "Алмаз-Антей". Также поражены места размещения российских военных. Потери врага еще уточняются.

Также Новини.LIVE сообщали, что силы обороны продолжают уничтожать технику врага на оккупированных территориях. В частности в ночь на 24 марта под удар попал Крым, Донецкая, Луганская и Запорожская область. Масштабы разрушений и потери врага уточняются.