Головна Одеса У Криму посилена мобілізація: наслідки для Одещини та України

У Криму посилена мобілізація: наслідки для Одещини та України

Дата публікації: 23 березня 2026 10:10
Військові РФ. Фото ілюстративне: rbc.ua

Росія готує мешканців окупованого Криму до відправки на передову вже з квітня. Попри посилений призов, ворог не може посилити свої позиції в морі через брак фахівців. Водночас українські дрони продовжують системно нищити "очі" окупантів на півострові.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Мобілізація кримчан

Ситуація з призовом у Криму стає дедалі жорсткішою. Окупанти планують кидати кримчан у прямі бої, що є частиною їхньої давньої стратегії. Кількість загиблих жителів півострова у лавах армії РФ уже давно вимірюється сотнями, і ця інформація є відкритою. Окупанти просто продовжують свою звичну тактику використання місцевого населення як розхідного матеріалу. ​

"На жаль, імперська політика завжди зводиться до того, що воювати руками з корених", — підкреслив Дмитро Плетенчук.

​Такий підхід росіяни раніше випробували на бурятах, яких використовували як "таран". Тепер аналогічна доля чекає на призовників з окупованого півострова, Херсонщини та Запоріжжя.

Поповнення флоту РФ

Попри активний призов, нові мобілізовані навряд чи з’являться на бойових кораблях Чорноморського флоту. Морська справа потребує тривалого та дорогого навчання, на яке у ворога немає часу, тому більшість кримчан опиняться у звичайних мотострілецьких підрозділах. ​

"Якщо вони мають чорну діру у вигляді Чорноморського флоту, який фактично не виконує ніяких завдань, окрім того, що раз-два на місяць обстрілювати територію України з кількох кораблів, в принципі, сенсу в цьому теж немає", — зазначив речник. ​

Навіть постійна зміна штату та підготовка нових кадрів не здатні змінити критичну ситуацію для окупаційного контингенту в Криму чи Новоросійську. Флот залишається малоефективним і відрізаним від основних бойових завдань.

Полювання на радари

Останні удари українських дронів по об'єктах у Криму є частиною системної роботи з ослаблення оборони ворога. Головною ціллю ЗСУ стають "очі" окупантів — коштовні радіолокаційні станції, які прикривають військові бази. ​

"Ні для кого не є таємницею, що після того, як зменшується кількість засобів радіолокаційного огляду, радарів безпосередньо, починає зменшуватися кількість цілей, які вони прикривали", — пояснив Плетенчук.

​Оскільки така техніка та фахівці для неї є "штучним товаром", ворогу стає все важче відновлювати захист. Це відкриває шлях для нових точних атак, результати яких ми регулярно бачимо на відео.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що українські військові завдали ударів по об’єктах у Севастополі. Під вогнем опинилися підприємства, пов’язані з ремонтом систем ППО. Йдеться про інноваційний центр підприємства "Граніт", що входить до російського концерну "Алмаз-Антей". Також уражено місця розміщення російських військових. Втрати ворога ще уточнюються.

Також ми писали про те, що Україна активізувала контратаки на півдні країни. За оцінкою аналітиків, ці дії можуть зірвати підготовку Росії до великого наступу навесні та влітку. Найактивніші бої тривають у Запорізькій області. Водночас російські війська продовжують перекидати туди підкріплення і намагаються просуватися до важливих позицій.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
Реклама

