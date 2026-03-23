У Криму посилена мобілізація: наслідки для Одещини та України

Росія готує мешканців окупованого Криму до відправки на передову вже з квітня. Попри посилений призов, ворог не може посилити свої позиції в морі через брак фахівців. Водночас українські дрони продовжують системно нищити "очі" окупантів на півострові.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Мобілізація кримчан

Ситуація з призовом у Криму стає дедалі жорсткішою. Окупанти планують кидати кримчан у прямі бої, що є частиною їхньої давньої стратегії. Кількість загиблих жителів півострова у лавах армії РФ уже давно вимірюється сотнями, і ця інформація є відкритою. Окупанти просто продовжують свою звичну тактику використання місцевого населення як розхідного матеріалу. ​

"На жаль, імперська політика завжди зводиться до того, що воювати руками з корених", — підкреслив Дмитро Плетенчук.

​Такий підхід росіяни раніше випробували на бурятах, яких використовували як "таран". Тепер аналогічна доля чекає на призовників з окупованого півострова, Херсонщини та Запоріжжя.

Поповнення флоту РФ

Попри активний призов, нові мобілізовані навряд чи з’являться на бойових кораблях Чорноморського флоту. Морська справа потребує тривалого та дорогого навчання, на яке у ворога немає часу, тому більшість кримчан опиняться у звичайних мотострілецьких підрозділах. ​

"Якщо вони мають чорну діру у вигляді Чорноморського флоту, який фактично не виконує ніяких завдань, окрім того, що раз-два на місяць обстрілювати територію України з кількох кораблів, в принципі, сенсу в цьому теж немає", — зазначив речник. ​

Навіть постійна зміна штату та підготовка нових кадрів не здатні змінити критичну ситуацію для окупаційного контингенту в Криму чи Новоросійську. Флот залишається малоефективним і відрізаним від основних бойових завдань.

Полювання на радари

Останні удари українських дронів по об'єктах у Криму є частиною системної роботи з ослаблення оборони ворога. Головною ціллю ЗСУ стають "очі" окупантів — коштовні радіолокаційні станції, які прикривають військові бази. ​

"Ні для кого не є таємницею, що після того, як зменшується кількість засобів радіолокаційного огляду, радарів безпосередньо, починає зменшуватися кількість цілей, які вони прикривали", — пояснив Плетенчук.

​Оскільки така техніка та фахівці для неї є "штучним товаром", ворогу стає все важче відновлювати захист. Це відкриває шлях для нових точних атак, результати яких ми регулярно бачимо на відео.

