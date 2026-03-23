В Крыму усилена мобилизация: последствия для Одесской области и Украины

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Крыму усилена мобилизация: последствия для Одесчины и Украины

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 10:10
Военные РФ военные РФ. Фото иллюстративное: rbc.ua

Россия готовит жителей оккупированного Крыма к отправке на передовую уже с апреля. Несмотря на усиленный призыв, враг не может усилить свои позиции в море из-за нехватки специалистов. В то же время украинские дроны продолжают системно уничтожать "глаза" оккупантов на полуострове.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Мобилизация крымчан

Ситуация с призывом в Крыму становится все более жесткой. Оккупанты планируют бросать крымчан в прямые бои, что является частью их давней стратегии. Количество погибших жителей полуострова в рядах армии РФ уже давно измеряется сотнями, и эта информация является открытой. Оккупанты просто продолжают свою привычную тактику использования местного населения как расходного материала.

"К сожалению, имперская политика всегда сводится к тому, что воевать руками с коренных", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Такой подход россияне ранее испытали на бурятах, которых использовали как "таран". Теперь аналогичная судьба ждет призывников из оккупированного полуострова, Херсонщины и Запорожья.

Пополнение флота РФ

Несмотря на активный призыв, новые мобилизованные вряд ли появятся на боевых кораблях Черноморского флота. Морское дело требует длительного и дорогостоящего обучения, на которое у врага нет времени, поэтому большинство крымчан окажутся в обычных мотострелковых подразделениях.

"Если они имеют черную дыру в виде Черноморского флота, который фактически не выполняет никаких задач, кроме того, что раз-два в месяц обстреливать территорию Украины с нескольких кораблей, в принципе, смысла в этом тоже нет", — отметил спикер.

Даже постоянная смена штата и подготовка новых кадров не способны изменить критическую ситуацию для оккупационного контингента в Крыму или Новороссийске. Флот остается малоэффективным и отрезанным от основных боевых задач.

Охота на радары

Последние удары украинских дронов по объектам в Крыму являются частью системной работы по ослаблению обороны врага. Главной целью ВСУ становятся "глаза" оккупантов — ценные радиолокационные станции, которые прикрывают военные базы.

"Ни для кого не секрет, что после того, как уменьшается количество средств радиолокационного обзора, радаров непосредственно, начинает уменьшаться количество целей, которые они прикрывали", — пояснил Плетенчук.

Поскольку такая техника и специалисты для нее являются "искусственным товаром", врагу становится все труднее восстанавливать защиту. Это открывает путь для новых точных атак, результаты которых мы регулярно видим на видео.

Напомним, мы сообщали о том, что украинские военные нанесли удары по объектам в Севастополе. Под огнем оказались предприятия, связанные с ремонтом систем ПВО. Речь идет об инновационном центре предприятия "Гранит", входящего в российский концерн "Алмаз-Антей". Также поражены места размещения российских военных. Потери врага еще уточняются.

Также мы писали о том, что Украина активизировала контратаки на юге страны. По оценке аналитиков, эти действия могут сорвать подготовку России к большому наступлению весной и летом. Самые активные бои продолжаются в Запорожской области. При этом российские войска продолжают перебрасывать туда подкрепления и пытаются продвигаться к важным позициям.

Крым Мобилизация в россии
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации