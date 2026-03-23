В Крыму усилена мобилизация: последствия для Одесской области и Украины

Военные РФ военные РФ.

Россия готовит жителей оккупированного Крыма к отправке на передовую уже с апреля. Несмотря на усиленный призыв, враг не может усилить свои позиции в море из-за нехватки специалистов. В то же время украинские дроны продолжают системно уничтожать "глаза" оккупантов на полуострове.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Мобилизация крымчан

Ситуация с призывом в Крыму становится все более жесткой. Оккупанты планируют бросать крымчан в прямые бои, что является частью их давней стратегии. Количество погибших жителей полуострова в рядах армии РФ уже давно измеряется сотнями, и эта информация является открытой. Оккупанты просто продолжают свою привычную тактику использования местного населения как расходного материала.

"К сожалению, имперская политика всегда сводится к тому, что воевать руками с коренных", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Такой подход россияне ранее испытали на бурятах, которых использовали как "таран". Теперь аналогичная судьба ждет призывников из оккупированного полуострова, Херсонщины и Запорожья.

Пополнение флота РФ

Несмотря на активный призыв, новые мобилизованные вряд ли появятся на боевых кораблях Черноморского флота. Морское дело требует длительного и дорогостоящего обучения, на которое у врага нет времени, поэтому большинство крымчан окажутся в обычных мотострелковых подразделениях.

"Если они имеют черную дыру в виде Черноморского флота, который фактически не выполняет никаких задач, кроме того, что раз-два в месяц обстреливать территорию Украины с нескольких кораблей, в принципе, смысла в этом тоже нет", — отметил спикер.

Даже постоянная смена штата и подготовка новых кадров не способны изменить критическую ситуацию для оккупационного контингента в Крыму или Новороссийске. Флот остается малоэффективным и отрезанным от основных боевых задач.

Охота на радары

Последние удары украинских дронов по объектам в Крыму являются частью системной работы по ослаблению обороны врага. Главной целью ВСУ становятся "глаза" оккупантов — ценные радиолокационные станции, которые прикрывают военные базы.

"Ни для кого не секрет, что после того, как уменьшается количество средств радиолокационного обзора, радаров непосредственно, начинает уменьшаться количество целей, которые они прикрывали", — пояснил Плетенчук.

Поскольку такая техника и специалисты для нее являются "искусственным товаром", врагу становится все труднее восстанавливать защиту. Это открывает путь для новых точных атак, результаты которых мы регулярно видим на видео.

Напомним, мы сообщали о том, что украинские военные нанесли удары по объектам в Севастополе. Под огнем оказались предприятия, связанные с ремонтом систем ПВО. Речь идет об инновационном центре предприятия "Гранит", входящего в российский концерн "Алмаз-Антей". Также поражены места размещения российских военных. Потери врага еще уточняются.

Также мы писали о том, что Украина активизировала контратаки на юге страны. По оценке аналитиков, эти действия могут сорвать подготовку России к большому наступлению весной и летом. Самые активные бои продолжаются в Запорожской области. При этом российские войска продолжают перебрасывать туда подкрепления и пытаются продвигаться к важным позициям.