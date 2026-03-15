Россия усилила ПВО в Крыму: эксперт объяснил как именно

Дата публикации 15 марта 2026 16:12
Системы ПВО в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

После оккупации Крыма Россия значительно укрепила систему противовоздушной обороны на полуострове. Захватчики развернули современные комплексы С-400 и дополнительные системы защиты важных военных объектов. Речь идет об аэродромах, складах горючего и командных пунктах. Однако российская система имеет пробелы, и украинцы находят ее слабые места.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление капитана 1-го ранга запаса Андрея Рыженко в эфире телемарафона "Ми — Україна".

Реклама
Многоуровневая система ПВО

По словам Андрея Рыженко, российские военные постепенно создали на полуострове многоуровневую систему ПВО. Она прикрывает важнейшие объекты, которые имеют стратегическое значение для армии и флота.

"После 2014 года, когда они оккупировали Крым, они достаточно тщательно выстроили эту систему противовоздушной обороны. Они заменили системы С-300, которые захватили у нас, на С-400. А потом, когда началась широкомасштабная агрессия, они добавили дополнительные системы С-400", — пояснил Андрей Рыженко.

Кроме дальнобойных комплексов, российские военные установили дополнительные системы ближней защиты. Речь идет о зенитно-ракетно-артиллерийских комплексах "Панцирь", которые используют для прикрытия отдельных объектов. Они должны защищать аэродромы, склады с горючим и командные центры от атак дронов и ракет.

"Они перетянули "Панцири" — зенитно-ракетно-артиллерийские комплексы — и поставили их для объектовой защиты на наиболее уязвимых и ценных объектах, как аэродромы, пункты хранения горючего, командные пункты", — сказал эксперт.

Как украинцы находят слабые места

Несмотря на плотную систему обороны, украинские силы периодически находят слабые места. По словам Рыженко, удары часто направляют сначала по радиолокационным станциям, которые обнаруживают воздушные цели. После этого атакуют уже сами зенитные комплексы.

"Наши силы безопасности и обороны находят слабые места или действуют неожиданно. Они прореживают как непосредственно зенитно-ракетные комплексы, так и станции обнаружения воздушных целей", — пояснил он.

Эксперт также отметил, что такие радиолокационные станции расположены в разных частях Крыма. Часть из них стоит на севере полуострова и контролирует воздушное пространство над материковой частью Украины.

"Мы знаем много таких станций. Они стоят на севере Крыма для того, чтобы выявлять наши самолеты и дроны и управлять ракетами, если они стартуют с территории Украины", — добавил Рыженко.

По его словам, Москва использует Крым как военную базу для контроля Черного моря и поддержки оккупационных сил на юге Украины. Поэтому российские военные постоянно пытаются восстанавливать потери систем противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 15 марта Силы обороны Украины атаковали российские системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Военные поразили радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль", а также пусковую установку из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Днем ранее на полуострове были поражены военный аэродром "Майкоп" в Республике Адыгея, нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае и инфраструктура порта "Кавказ".

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

