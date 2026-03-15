Україна
Флот РФ в Черном море: эксперт объяснил, какую угрозу несет

Флот РФ в Черном море: эксперт объяснил, какую угрозу несет

Дата публикации 15 марта 2026 11:07
Российский корабль запускает ракету. Фото иллюстративное: росСМИ

Российский Черноморский флот, который после потерь перебросил корабли в Новороссийск, до сих пор представляет опасность для украинских городов на побережье. Речь идет прежде всего о ракетных ударах "Калибрами" с моря. Несмотря на потери кораблей, Россия все еще может запускать десятки ракет одновременно.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление капитана 1-го ранга запаса Андрея Рыженко в эфире телемарафона "Ми — Україна".

Угроза ракет "Калибр"

Андрей Рыженко говорит, что основную угрозу представляет так называемое боевое ядро Черноморского флота, которое осталось боеспособным. Именно эти корабли и подводные лодки способны одновременно запускать сотню ракет по украинским городам.

"Для того боевого ядра российского Черноморского флота, который находится в Новороссийске, он ослаблен, но он все еще представляет для нас очень серьезную угрозу и может сконцентрировать против нас, ну, порядка, 60 ракет "Калибр" в залпе. Если добавить к этому корабли, которые находятся на Каспии, то это будет в районе 100 ракет", — пояснил Андрей Рыженко.

Производство ракет

Однако эксперт говорит, что даже если Россия имеет возможность запускать такое количество ракет, их производство и накопление могут усложняться из-за ударов по оборонной промышленности. Это влияет на скорость восстановления запасов.

"Другое дело, есть ли они у них. Я думаю, сейчас их производство будет затруднено из-за того, что был серьезно поврежден, фактически выведен из строя завод "Кремний" буквально несколько дней назад", — отметил Рыженко.

Он добавил, что сам порт Новороссийск хорошо защищен. Там действуют боновые заграждения, патрулируют противодиверсионные катера и работают наблюдательные посты. В море же корабли имеют значительно меньше защиты, поэтому именно в этот момент они становятся более доступными целями для украинских морских дронов.

"Ракетами можем поразить их и при нахождении в пункте базирования. Просто сейчас у нас их нет. А если рассматривать дроны, которые у нас есть, то им наиболее проще поразить цель, когда она выходит за рубежи обороны пункта базирования Новороссийск", — пояснил эксперт.

Напомним, беспилотники СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и технику возле Джанкоя. Уничтожены комплексы ПВО, дроны и топливозаправщики врага.

Также мы писали, что дроны атаковали российскую военную инфраструктуру в Новороссийске. Во время удара поразили корабли и объекты противовоздушной обороны. По данным источников, погибли российские моряки, есть раненые.

Новости Одессы угроза кораблей
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
