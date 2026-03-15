Флот РФ у Чорному морі: експерт пояснив, яку загрозу несе

Російський Чорноморський флот, який після втрат перекинув кораблі до Новоросійська, досі становить небезпеку для українських міст на узбережжі. Йдеться передусім про ракетні удари "Калібрами" з моря. Попри втрати кораблів, Росія все ще може запускати десятки ракет одночасно.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву капітана 1-го рангу запасу Андрія Риженко в етері телемарафону "Ми — Україна".

Загроза ракет "Калібр"

Андрій Риженко каже, що основну загрозу становить так зване бойове ядро Чорноморського флоту, яке залишилося боєздатним. Саме ці кораблі та підводні човни здатні одночасно запускати сотню ракет по українських містах.

"Для того бойового ядра російського Чорноморського флоту, який знаходиться в Новоросійську, він послаблений, але він все ще представляє для нас дуже серйозну загрозу і може сконцентрувати проти нас, ну, порядка, 60 ракет "Калібр" в залпі. Якщо додати до цього кораблі, які знаходяться на Каспії, то це буде в районі 100 ракет", — пояснив Андрій Риженко.

Виробництво ракет

Проте експерт каже, що навіть якщо Росія має можливість запускати таку кількість ракет, їх виробництво та накопичення можуть ускладнюватися через удари по оборонній промисловості. Це впливає на швидкість відновлення запасів.

"Інша справа, чи є вони у них. Я думаю, зараз їх виробництво буде ускладнене через те, що був серйозно пошкоджений, фактично виведений з ладу завод "Кремній" буквально декілька днів тому", — зазначив Риженко.

Він додав, що сам порт Новоросійськ добре захищений. Там діють бонові загородження, патрулюють протидиверсійні катери і працюють спостережні пости. У морі ж кораблі мають значно менше захисту, тому саме в цей момент вони стають більш доступними цілями для українських морських дронів.

"Ракетами можемо уразити їх і при знаходженні в пункті базування. Просто зараз у нас їх немає. А якщо розглядати дрони, які у нас є, то їм найбільш простіше вразити ціль, коли вона виходить за рубежі оборони пункту базування Новоросійськ", — пояснив експерт.

