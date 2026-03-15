Росія посилила ППО у Криму: експерт пояснив як саме

Системи ППО в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Після окупації Криму Росія значно укріпила систему протиповітряної оборони на півострові. Загарбники розгорнули сучасні комплекси С-400 та додаткові системи захисту важливих військових об’єктів. Йдеться про аеродроми, склади пального та командні пункти. Проте російська система має прогалини, і українці знаходять її слабкі місця.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву капітана 1-го рангу запасу Андрія Риженко в етері телемарафону "Ми — Україна".

Багаторівнева система ППО

За словами Андрія Риженка, російські військові поступово створили на півострові багаторівневу систему ППО. Вона прикриває найважливіші об’єкти, які мають стратегічне значення для армії та флоту.

"Після 2014 року, коли вони окупували Крим, вони досить ретельно вибудували цю систему протиповітряної оборони. Вони замінили системи С-300, які захопили в нас, на С-400. А потім, коли почалась широкомасштабна агресія, вони додали додаткові системи С-400", — пояснив Андрій Риженко.

Окрім далекобійних комплексів, російські військові встановили додаткові системи ближнього захисту. Йдеться про зенітно-ракетно-артилерійські комплекси "Панцир", які використовують для прикриття окремих об’єктів. Вони мають захищати аеродроми, склади з пальним та командні центри від атак дронів і ракет.

"Вони перетягнули "Панцирі" — зенітно-ракетно-артилерійські комплекси — і поставили їх для об’єктового захисту на найбільш вразливих і цінних об’єктах, як аеродроми, пункти зберігання пального, командні пункти", — сказав експерт.

Як українці знаходять слабкі місця

Попри щільну систему оборони, українські сили періодично знаходять слабкі місця. За словами Риженка, удари часто спрямовують спочатку по радіолокаційних станціях, які виявляють повітряні цілі. Після цього атакують уже самі зенітні комплекси.

"Наші сили безпеки й оборони знаходять слабкі місця або діють несподівано. Вони проріджують як безпосередньо зенітно-ракетні комплекси, так і станції виявлення повітряних цілей", — пояснив він.

Експерт також зазначив, що такі радіолокаційні станції розташовані у різних частинах Криму. Частина з них стоїть на півночі півострова і контролює повітряний простір над материковою частиною України.

"Ми знаємо багато таких станцій. Вони стоять на півночі Криму для того, щоб виявляти наші літаки і дрони та керувати ракетами, якщо вони стартують з території України", — додав Риженко.

За його словами, Москва використовує Крим як військову базу для контролю Чорного моря та підтримки окупаційних сил на півдні України. Через це російські військові постійно намагаються відновлювати втрати систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня Сили оборони України атакували російські системи протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Військові уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль", а також пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Днем раніше на півострові було уражено військовий аеродром "Майкоп" у Республіці Адигея, нафтопереробний завод "Афіпський" у Краснодарському краї та інфраструктуру порту "Кавказ".