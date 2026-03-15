Удари по окупантах в Криму: оборонці атакували радари і ЗРК

Вибухи в Росії.

У ніч на 15 березня Сили оборони України атакували російські системи протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили дві радіолокаційні станції та пускова установка зенітного комплексу С-400 "Тріумф". Наразі масштаби пошкоджень ще уточнюють.

Генеральний штаб ЗСУ.

Зразки установок, які знищили в Криму. Фото: Генеральни штаб ЗСУ

Знищення радіолокаційних станцій в Криму

За даними українських військових, підрозділи Сил оборони уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль". Вони розташовувалися поблизу села Лібкнехтівка у тимчасово окупованому Криму.

Ці комплекси використовують для виявлення повітряних цілей і передачі даних системам протиповітряної оборони. Саме завдяки таким радарам російські військові можуть фіксувати літаки, ракети або безпілотники на значній відстані.

Ураження зенітного ракетного комплексу

Окрім радіолокаційних станцій, під удар потрапила пускова установка зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Її розміщували неподалік від населеного пункту Дальнє на території окупованого півострова.

Системи С-400 є основою російської протиповітряної оборони. Їх застосовують для прикриття важливих військових об’єктів, аеродромів та інфраструктури. Ураження таких комплексів знижує можливості російських військ контролювати повітряний простір.

Які ще втрати у окупантів

Водночас українські військові підтвердили результати ще однієї атаки, яка відбулася раніше. Йдеться про удар по радіолокаційному комплексу "Валдай" у районі Приморського в Криму 10 березня.

Після цього удару система зазнала значних пошкоджень. Остаточні масштаби втрат російської техніки зараз уточнюють.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня українські військові завдали серії ударів по військовій, логістичній та промисловій інфраструктурі на території Росії. Так, оборонці уразили військовий аеродром "Майкоп" у Республіці Адигея, нафтопереробний завод "Афіпський" у Краснодарському краї та інфраструктуру порту "Кавказ".

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму під вогнем опинилися системи ППО, десантний катер і база безпілотників. Частину техніки окупантів знищили, іншу — серйозно пошкодили.