Удары по оккупантам в Крыму: оборонцы атаковали радары и ЗРК

В ночь на 15 марта Силы обороны Украины атаковали российские системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Под удар попали две радиолокационные станции и пусковая установка зенитного комплекса С-400 "Триумф". Сейчас масштабы повреждений еще уточняют.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Реклама

Образцы установок, которые уничтожили в Крыму. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Уничтожение радиолокационных станций в Крыму

По данным украинских военных, подразделения Сил обороны поразили радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль". Они располагались вблизи села Либкнехтовка во временно оккупированном Крыму.

Реклама

Эти комплексы используют для обнаружения воздушных целей и передачи данных системам противовоздушной обороны. Именно благодаря таким радарам российские военные могут фиксировать самолеты, ракеты или беспилотники на значительном расстоянии.

Поражение зенитного ракетного комплекса

Кроме радиолокационных станций, под удар попала пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Ее размещали неподалеку от населенного пункта Дальнее на территории оккупированного полуострова.

Реклама

Системы С-400 являются основой российской противовоздушной обороны. Их применяют для прикрытия важных военных объектов, аэродромов и инфраструктуры. Поражение таких комплексов снижает возможности российских войск контролировать воздушное пространство.

Какие еще потери у оккупантов

В то же время украинские военные подтвердили результаты еще одной атаки, которая состоялась ранее. Речь идет об ударе по радиолокационному комплексу "Валдай" в районе Приморского в Крыму 10 марта.

Реклама

После этого удара система получила значительные повреждения. Окончательные масштабы потерь российской техники сейчас уточняются.

Напомним, в ночь на 14 марта украинские военные нанесли серии ударов по военной, логистической и промышленной инфраструктуре на территории России. Так, оборонцы поразили военный аэродром "Майкоп" в Республике Адыгея, нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае и инфраструктуру порта "Кавказ".

Реклама

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму под огнем оказались системы ПВО, десантный катер и база беспилотников. Часть техники оккупантов уничтожили, другую — серьезно повредили.