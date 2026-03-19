В Крыму нанесли удар по Алмаз-Антей: предприятие ремонтирует ПВО

Уничтоженный объект в Крыму. Фото: Крымский ветер

Украинские военные нанесли удары по объектам в Севастополе. Под огнем оказались предприятия, связанные с ремонтом систем ПВО. Речь идет об инновационном центре предприятия "Гранит", входящего в российский концерн "Алмаз-Антей". Также поражены места размещения российских военных. Потери врага еще уточняются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Удар по Крыму

Украинские воины атаковали военные объекты во временно оккупированном Крыму. Один из ударов пришелся по району Фиолентовского шоссе в Севастополе. Там поражен инновационный центр предприятия "Гранит", входящего в российский концерн "Алмаз-Антей". На этом объекте ремонтируют и обслуживают системы противовоздушной обороны. Речь идет о комплексах С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", а также радиолокационные станции и системы "Бук" и "Тор". Именно они формируют основу противовоздушной защиты оккупированного полуострова. Кроме того, в районе Стрелецкой бухты были поражены места пребывания российских военных. Информация о потерях пока уточняется.

Восстановление ПВО в Крыму

Российские силы вынуждены постоянно компенсировать потери средств противовоздушной обороны. Прежде всего это касается радиолокационных станций, без которых работа комплексов становится ограниченной. Именно эти элементы часто становятся целями украинских ударов.

"Перечень всегда разный, но в нем постоянно есть радиолокационные средства. Судя по этому, россияне их восстанавливают в определенном количестве", — отметил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, бои за эти объекты продолжаются фактически непрерывно. Удары по военной инфраструктуре происходят регулярно и имеют системный характер. Это подтверждают и сообщения с оккупированного полуострова.

"В Крыму чуть ли не каждую ночь сообщают о взрывах — обычно там, где сосредоточены силы врага", — добавил Плетенчук.

Роль полуострова

Временно оккупированный Крым остается важной военной базой для России. Там сосредоточены силы, которые контролируют Черное море и поддерживают боевые действия против Украины. С полуострова также запускают ракеты и обеспечивают логистику войск. В то же время удары по таким объектам постепенно уменьшают возможности российской армии. Повреждение инфраструктуры влияет как на оборону, так и на наступательные действия. Это заставляет противника тратить ресурсы на восстановление.

"Это важный плацдарм, который россияне используют для базирования сил и контроля ситуации в регионе", — пояснил Плетенчук.

По его словам такие удары непосредственно влияют на их способность вести боевые действия. Поэтому уничтожение россиян на полуострове будет продолжаться.

