Нищівний удар по Криму: уражено підприємство з ремонту ППО

Знищений об'єкт в Криму. Фото: Кримський вітер

Українські військові завдали ударів по об’єктах у Севастополі. Під вогнем опинилися підприємства, пов’язані з ремонтом систем ППО. Йдеться про інноваційний центр підприємства "Граніт", що входить до російського концерну "Алмаз-Антей". Також уражено місця розміщення російських військових. Втрати ворога ще уточнюються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Удар по Криму

Українські воїни атакували військові об’єкти у тимчасово окупованому Криму. Один із ударів прийшовся по району Фіолентівського шосе в Севастополі. Там уражено інноваційний центр підприємства "Граніт", що входить до російського концерну "Алмаз-Антей". На цьому об’єкті ремонтують і обслуговують системи протиповітряної оборони. Йдеться про комплекси С-400 "Тріумф", С-300ПМ2 "Фаворит", а також радіолокаційні станції та системи "Бук" і "Тор". Саме вони формують основу протиповітряного захисту окупованого півострова. Крім того, у районі Стрілецької бухти було уражено місця перебування російських військових. Інформація про втрати наразі уточнюється.

Відновлення ППО в Криму

Російські сили змушені постійно компенсувати втрати засобів протиповітряної оборони. Насамперед це стосується радіолокаційних станцій, без яких робота комплексів стає обмеженою. Саме ці елементи часто стають цілями українських ударів.

"Перелік завжди різний, але в ньому постійно є радіолокаційні засоби. Судячи з цього, росіяни їх відновлюють у певній кількості", — зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, бої за ці об’єкти тривають фактично безперервно. Удари по військовій інфраструктурі відбуваються регулярно і мають системний характер. Це підтверджують і повідомлення з окупованого півострова.

"У Криму чи не щоночі повідомляють про вибухи — зазвичай там, де зосереджені сили ворога", — додав Плетенчук.

Роль півострова

Тимчасово окупований Крим залишається важливою військовою базою для Росії. Там зосереджені сили, які контролюють Чорне море та підтримують бойові дії проти України. З півострова також запускають ракети та забезпечують логістику військ. Водночас удари по таких об’єктах поступово зменшують можливості російської армії. Пошкодження інфраструктури впливає як на оборону, так і на наступальні дії. Це змушує противника витрачати ресурси на відновлення.

"Це важливий плацдарм, який росіяни використовують для базування сил і контролю ситуації в регіоні", — пояснив Плетенчук.

За його словами такі удари безпосередньо впливають на їхню здатність вести бойові дії. Тому знищення росіян на півострові буде продовжуватися.

