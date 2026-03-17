Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Криму знищили пункт управління: операція спецпризначенців

У Криму знищили пункт управління: операція спецпризначенців

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 16:03
У Криму знищили пункт управління: операція спецпризначенців
Пускові установки ЗРК С-400. Фото ілюстративне: росЗМІ

Уночі, 17 березня, українські Сили спецоперацій уразили важливі військові цілі в окупованому Криму та на Запоріжжі. Під удар потрапили пункт управління ракетними комплексами та система ППО. Також знищено склад боєприпасів російських військ. Удари завдали вночі 17 березня.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Удар по Криму

У ніч на 17 березня 2026 року підрозділи Сил спеціальних операцій провели серію ударів по російських військових об’єктах на окупованих територіях. У районі Верхньокурганного було уражено пункт управління ракетними комплексами, а також мобільну вогневу групу противника. У Шкільному дрон ССО влучив у замаскований елемент зі складу зенітно-ракетної системи С-400.

Окремо на Запоріжжі, у населеному пункті Терпіння, українські військові уразили склад боєкомплекту, який належав російській 58-й загальновійськовій армії.

"Послідовне ураження ешелонованої системи протиповітряної оборони противника суттєво знижує його здатність контролювати повітряний простір і прикривати власні сили. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", — йдеться у повідомленні.

Атака на Крим
Момент удару по Криму. Фото: скриншот з відео

Атаки на Крим

Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по російській протиповітряній обороні в окупованому Криму, і під час останніх атак було уражено радіолокаційні станції та пускову установку комплексу С-400, що суттєво послаблює захист півострова. Як пояснив військовий експерт Іван Тимочко, такі втрати є дуже відчутними для Росії, адже сучасні системи ППО коштують сотні мільйонів доларів, а повна вартість комплексу С-400 може перевищувати мільярд, при цьому їх майже неможливо швидко відновити через складність виробництва. За його словами, знищення навіть частини таких систем впливає не лише на оборону Криму, а й інших регіонів Росії, змушуючи командування перерозподіляти засоби захисту, зокрема й до Москви, яка також перебуває під тиском атак безпілотників.

Водночас Крим залишається одним із ключових військових і символічних регіонів для Кремля, а будь-яка загроза півострову автоматично означає ризики для Керченського мосту — важливого логістичного маршруту, у який Росія вклала мільярди доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що після окупації Криму Росія значно укріпила систему протиповітряної оборони на півострові. Загарбники розгорнули сучасні комплекси С-400 та додаткові системи захисту важливих військових об’єктів. Йдеться про аеродроми, склади пального та командні пункти. Проте російська система має прогалини, і українці знаходять її слабкі місця.

Також ми писали, що у ніч на 15 березня Сили оборони України атакували російські системи протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили дві радіолокаційні станції та пускова установка зенітного комплексу С-400 "Тріумф". Наразі масштаби пошкоджень ще уточнюють.

Крим атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації