У Криму знищили пункт управління: операція спецпризначенців

Пускові установки ЗРК С-400. Фото ілюстративне: росЗМІ

Уночі, 17 березня, українські Сили спецоперацій уразили важливі військові цілі в окупованому Криму та на Запоріжжі. Під удар потрапили пункт управління ракетними комплексами та система ППО. Також знищено склад боєприпасів російських військ. Удари завдали вночі 17 березня.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій, передає Новини.LIVE.

Удар по Криму

У ніч на 17 березня 2026 року підрозділи Сил спеціальних операцій провели серію ударів по російських військових об’єктах на окупованих територіях. У районі Верхньокурганного було уражено пункт управління ракетними комплексами, а також мобільну вогневу групу противника. У Шкільному дрон ССО влучив у замаскований елемент зі складу зенітно-ракетної системи С-400.

Окремо на Запоріжжі, у населеному пункті Терпіння, українські військові уразили склад боєкомплекту, який належав російській 58-й загальновійськовій армії.

"Послідовне ураження ешелонованої системи протиповітряної оборони противника суттєво знижує його здатність контролювати повітряний простір і прикривати власні сили. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", — йдеться у повідомленні.

Момент удару по Криму. Фото: скриншот з відео

Атаки на Крим

Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по російській протиповітряній обороні в окупованому Криму, і під час останніх атак було уражено радіолокаційні станції та пускову установку комплексу С-400, що суттєво послаблює захист півострова. Як пояснив військовий експерт Іван Тимочко, такі втрати є дуже відчутними для Росії, адже сучасні системи ППО коштують сотні мільйонів доларів, а повна вартість комплексу С-400 може перевищувати мільярд, при цьому їх майже неможливо швидко відновити через складність виробництва. За його словами, знищення навіть частини таких систем впливає не лише на оборону Криму, а й інших регіонів Росії, змушуючи командування перерозподіляти засоби захисту, зокрема й до Москви, яка також перебуває під тиском атак безпілотників.

Водночас Крим залишається одним із ключових військових і символічних регіонів для Кремля, а будь-яка загроза півострову автоматично означає ризики для Керченського мосту — важливого логістичного маршруту, у який Росія вклала мільярди доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що після окупації Криму Росія значно укріпила систему протиповітряної оборони на півострові. Загарбники розгорнули сучасні комплекси С-400 та додаткові системи захисту важливих військових об’єктів. Йдеться про аеродроми, склади пального та командні пункти. Проте російська система має прогалини, і українці знаходять її слабкі місця.

Також ми писали, що у ніч на 15 березня Сили оборони України атакували російські системи протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили дві радіолокаційні станції та пускова установка зенітного комплексу С-400 "Тріумф". Наразі масштаби пошкоджень ще уточнюють.