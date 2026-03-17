В Крыму уничтожили пункт управления: операция спецназа: операция спецназовцев

Главная Одесса В Крыму уничтожили пункт управления: операция спецназа

В Крыму уничтожили пункт управления: операция спецназа

Дата публикации 17 марта 2026 16:03
Пусковые установки ЗРК С-400. Фото иллюстративное: росСМИ

Ночью, 17 марта, украинские Силы спецопераций поразили важные военные цели в оккупированном Крыму и в Запорожье. Под удар попали пункт управления ракетными комплексами и система ПВО. Также уничтожен склад боеприпасов российских войск. Удары нанесли ночью 17 марта.

Об этом сообщили в Силах специальных операций, передает Новини.LIVE.

Удар по Крыму

В ночь на 17 марта 2026 года подразделения Сил специальных операций провели серию ударов по российским военным объектам на оккупированных территориях. В районе Верхнекурганного был поражен пункт управления ракетными комплексами, а также мобильная огневая группа противника. В Школьном дрон ССО попал в замаскированный элемент из состава зенитно-ракетной системы С-400.

Отдельно в Запорожье, в населенном пункте Терпенье, украинские военные поразили склад боекомплекта, который принадлежал российской 58-й общевойсковой армии.

"Последовательное поражение эшелонированной системы противовоздушной обороны противника существенно снижает его способность контролировать воздушное пространство и прикрывать собственные силы. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обессиливания врага в ведении войны против Украины", — говорится в сообщении.

Момент удара по Крыму. Фото: скриншот из видео

Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по российской противовоздушной обороне в оккупированном Крыму, и во время последних атак были поражены радиолокационные станции и пусковая установка комплекса С-400, что существенно ослабляет защиту полуострова. Как пояснил военный эксперт Иван Тимочко, такие потери очень ощутимы для России, ведь современные системы ПВО стоят сотни миллионов долларов, а полная стоимость комплекса С-400 может превышать миллиард, при этом их почти невозможно быстро восстановить из-за сложности производства. По его словам, уничтожение даже части таких систем влияет не только на оборону Крыма, но и других регионов России, заставляя командование перераспределять средства защиты, в том числе и в Москву, которая также находится под давлением атак беспилотников.

В то же время Крым остается одним из ключевых военных и символических регионов для Кремля, а любая угроза полуострову автоматически означает риски для Керченского моста — важного логистического маршрута, в который Россия вложила миллиарды долларов.

Напомним, мы сообщали о том, что после оккупации Крыма Россия значительно укрепила систему противовоздушной обороны на полуострове. Захватчики развернули современные комплексы С-400 и дополнительные системы защиты важных военных объектов. Речь идет об аэродромах, складах горючего и командных пунктах. Однако российская система имеет пробелы, и украинцы находят ее слабые места.

Также мы писали, что в ночь на 15 марта Силы обороны Украины атаковали российские системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Под удар попали две радиолокационные станции и пусковая установка зенитного комплекса С-400 "Триумф". Сейчас масштабы повреждений еще уточняют.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
