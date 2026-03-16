Крым остался почти без ПВО: удары по полуострову

Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по российской противовоздушной обороне в оккупированном Крыму. Во время последней атаки были поражены радиолокационные станции и пусковая установка комплекса С-400. Военные эксперты считают, что такие потери для России очень ощутимы. Они не только дорогие, но и сложные для быстрого восстановления.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал военный эксперт Иван Тимочко, передает Новини.LIVE.

Дорогие потери

Поражение российских систем ПВО в Крыму повлияет на оборону оккупированного полуострова и других регионов России. Как пояснил военный эксперт Иван Тимочко, даже частичное уничтожение таких комплексов означает большие потери для российской армии. По его словам, ориентировочная сумма убытков может достигать сотен миллионов долларов.

Эксперт отмечает, что современные системы противовоздушной обороны — это очень дорогие объекты. Полная стоимость комплекса С-400 может превышать миллиард долларов, а отдельные элементы системы оцениваются минимум в сотни миллионов.

"Это довольно ощутимые потери, не говоря, что все системы противовоздушной обороны — дорогостоящие объекты, и их цена стартует примерно от 100 миллионов долларов и дальше", — пояснил Иван Тимочко.

Восстановление ПВО

Кроме стоимости, важно и другое. По словам эксперта, радиолокационные комплексы и системы мониторинга воздушного пространства практически невозможно быстро заменить, ведь их производство сложное и длительное.

"Кроме чисто финансовой оценки, стоит говорить и о другом. Такие средства радиолокационной борьбы и радиолокационного мониторинга фактически не восстанавливаются. То есть сейчас они являются бесценными", — добавил эксперт.

Защищенность Крыма

По мнению эксперта, удары по ПВО могут заставить российское командование решать сложную дилемму — где усиливать защиту. Иван Тимочко отмечает, что Москва также находится под давлением атак беспилотников, поэтому российские власти вынуждены концентрировать системы защиты вокруг столицы.

"Хорошие беспилотники и там заставляют российские элиты искать дополнительные средства своей защиты и прикрытия", — рассказал эксперт.

В то же время Крым остается одним из важнейших военных регионов для Кремля. По количеству систем ПВО он уступает только Москве. Для российских властей полуостров имеет не только военное, но и символическое значение.

Керченский мост

Крым также связан с Керченским мостом — ключевым логистическим путем для российских войск. Поэтому любая угроза полуострову автоматически воспринимается как угроза этому объекту.

"Когда возникают угрозы для Крыма, это автоматически воспринимается как угроза для Керченского моста. А угроза для Керченского моста — это прямая угроза авторитету Путина. Тем более, что на его строительство потратили миллиарды долларов", — добавил Тимочко.

Удар по Крыму

В ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили несколько важных российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. В районе Либкнехтовки были повреждены радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль". Кроме того, вблизи населенного пункта Дальнее зафиксировано поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Масштабы ущерба пока уточняются. В то же время известно, что еще 10 марта был серьезно поврежден радиолокационный комплекс "Валдай" в районе Приморского.

